Tuvisa recibirá el lunes seis de los diez nuevos urbanos, que saldrán a la calle en abril

Los primeros urbanos verdes de la historia de Tuvisa -la compañía municipal de transporte, que acaba de cumplir 50 años- llegarán a Vitoria el lunes procedentes de la planta alemana de Mercedes. Se trata de seis de los diez articulados de 18 metros de longitud adquiridos por la firma el año pasado, que serán los primeros en sumarse a la flota desde 2009. Una vez que los vehículos lleguen a las cocheras de Aguirrelanda, los técnicos se encargarán de colocarles los vinilos y de instalar el sistema de gestión e información que utiliza la firma. Este proceso puede durar «un mes», según avanzó ayer el alcalde, Gorka Urtaran, con lo que los nuevos vehículos saldrán a la calle en abril. El Gobierno PNV-PSE también da por hecho que los cuatro articulados que faltan llegarán «en las próximas semanas».

Los diez Mercedes Citaro Euro 6 han costado 3,55 millones de euros (IVA no incluido) y darán el relevo a algunos de los autobuses más deteriorados de la sociedad, que en la actualidad tiene una flota de 79 urbanos con una edad media superior a los diez años. Hay que tener en cuenta que los expertos aseguran que un urbano no debe estar en la carretera más de 14 años, con lo que sin sumar las próximas incorporaciones las cocheras de Aguirrelanda cuentan con 20 vehículos que han superado su vida útil. Urtaran recordó que contando la llegada de estos diez urbanos, más los otros diez que se prevé comprar este año y los once BRT -en este caso eléctricos-, «estrenaremos 31 vehículos, lo que supone un tercio de la flota, al final de la legistaltura».

El alcalde hizo hincapié en la nueva carrocería «de color verde ‘Green Capital’», que sucederá a anteriores diseños como el azul con franjas blancas y verdes de la época de José Ángel Cuerda o el actual gris elegido en 2005 con Alfonso Alonso en el primer sillón consistorial. El regidor subrayó que, más allá de la estética, los vehículos destacarán por contar «con tecnología punta que nos permitirá mejorar el servicio».

Cocheras

Los nuevos Mercedes contarán con tres zonas para carritos de bebé y sillas de ruedas, una más que ahora, «como nos pedían los vecinos, sobre todo de Salburua y Zabalgana». También incorporarán un módulo de recuperación de energía que permitirá ahorrar un 3% de combustible al frenar y dos pantallas interiores, entre otras mejoras.

Urtaran agregó que «el próximo objetivo» de su equipo será la presentación de las nuevas cocheras de Tuvisa, previstas en la parcela del vivero municipal, en la Avenida del Zadorra.