Los taxistas «descartan» esperar en Foronda para dar servicio a los pasajeros

El pasajero que se despiste y pierda cualquiera de los autobuses que conectarán Vitoria y Foronda cada vez que haya un vuelo de Ryanair tendrá que pagar 20 ó 18 euros por un taxi. Es decir, prácticamente lo mismo que le costará, si lo coge con tiempo, el vuelo a Milán con la aerolínea irlandesa. El plan de los taxistas para atender a los viajeros una vez que se recuperen los vuelos en Foronda -el 26 de este mes- tiene otra sorpresa. No habrá taxis en la parada esperando a quienes desciendan de los aviones. Si algún usuario quiere llegar a Vitoria en este servicio público, tendrá que llamar por teléfono a Radio Taxi y esperar a que se presente en la terminal. Eso sí, los taxistas garantizan que estarán ahí en menos de diez minutos.

Los taxistas agrupados en el principal colectivo de la ciudad dieron a conocer ayer la propuesta que han trasladado al Ayuntamiento de Vitoria, que se lo requirió a través del departamento de Promoción Económica y Empleo que lidera Nerea Melgosa. Los profesionales han respondido a la petición con la propuesta de una ‘tarifa plana’ de 20 y 18 euros como precio a pagar en los viajes Foronda-Vitoria. El precio más bajo se aplicará en los desplazamientos hasta o desde la estación de autobuses; el más alto, hasta el centro de la ciudad. Supone, según reconoció el presidente de Radio Taxi Gasteiz, Juan Carlos Ruiz de Erenchun, «uno o dos euros menos» de lo que sería la tarifa estándar para una carrera de este tipo. Eso sí, se invalidan los suplementos -que cargan un 25% más el precio base- de los festivos.

El portavoz de los 181 taxistas asociados de Vitoria explicó que «todavía no podemos hablar de un acuerdo». Queda pendiente la aceptación de VIA -la sociedad promotora del aeropuerto, de la que forma parte el Ayuntamiento-. Puesto que «no nos han sabido concretar» cuántos usuarios potenciales tendría el servicio y que el desplazamiento es corto, «en principio» ningún vehículo de Radio Taxi estará esperando ante las puertas de salidas y llegadas de la terminal. «Desde el momento en que recibimos la llamada en la central, en diez minutos estaremos allí. Lo que no podemos hacer -puntualiza- es dejar taxistas un tiempo esperando en el aeropuerto y que luego tengan que volver de vacío a Vitoria».

Panel informativo

Radio Taxi ha solicitado, de hecho, que se instale en el aeropuerto un panel informativo en el que «aparezca el teléfono del servicio de taxi para hacer la reserva y diga también que va a ser recogido en diez minutos».

Los taxistas no ven «nicho de negocio» en Foronda. El servicio de autobuses que se sincronizará con los aviones es otro elemento que refuerza su tesis. VIA trabaja con un listado de compañías que operan en Álava para intentar cerrar un acuerdo que permita ya el domingo 26, cuando se activa la conexión con Milán Bérgamo, prestar servicio a los pasajeros. El taxi será el segundo recurso. Más aún si se tienen en cuenta los precios. «No podemos ajustar más, los números no nos salen», se ha insistido ya al Ayuntamiento. Ayer, reservar un billete en la web de Ryanair para Milán en una fecha elegida al azar (20 de abril) salía por 21,99 euros. Poco más que el taxi.