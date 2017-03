Una pinta por San Patricio

A diferencia de los últimos años, Saint Patrick's Day cae esta vez en viernes, por lo que la habitual fiesta, que se celebra a la irlandesa, podrá alargarse más de lo habitual. Los diferentes pubs de la capital alavesa ya han hecho acopio de cerveza y numerosos regalos, y han contratado conciertos con el objetivo de que los vitorianos celebren San Patricio como manda el código irlandés: con un pinta en la mano, música 'irish' y ataviados con distintivos célticos.

En forma de barril o de botella, este año, el acúmulo de cerveza ha sido superior al de otras ediciones ya que la fiesta, en la mayoría de los casos, se extenderá a todo el fin de semana, por lo que serán más personas las que se acerquen a estos pequeños 'rincones de Irlanda' a brindar por su patrón.

Además de la bebida por excelencia de esta festividad, los locales se han pertrechado de gorros, polos de rugby y todo tipo de regalos para que la noche sea 100% ‘irish’. El último ingrediente, y no por ello menos importante, será la música folk irlandesa que, en algunos casos, podrá vivirse en directo. A continuación, desgranamos la oferta diseñada por diferentes pubs irlandeses, que ofrecen una programación especial para esta noche.

Pub O'connors

El céntrico Pub O'connors, uno de los referentes irlandeses en Vitoria, no se ha conformado este año con celebrar 'Saint Patrick Day' y ha decidido festejar 'Saint Patrick Month', es decir, todo el mes. Desde el pasado día 6 y hasta el 31 con cada pinta dan un «rasca y gana» que puede estar premiado, o no, con pulseras, mochilas o camisetas. Además, todos los vales tienen un código para participar en un sorteo de cuatro premios consistentes en una cena para dos personas en un restaurante de la red Official Irish Pub, valorados en 60 euros.

Al margen de esta celebración de todo el mes, este viernes será el día central de los actos de la festividad de San Patricio. Por la tarde-noche, la música en directo, los regalos y la ambientación 'irish' dominarán el local del córner de la calle Prado con Becerro de Bengoa. Con motivo del Santo Patrón de Irlanda, con cada dos pintas se repartirá un gorro, aunque «todos los años se acaban». «Para que todo el mundo se lleve algún regalo», cuando se agoten las existencias de gorros, habrá «polos de rugby del torneo seis naciones o mochilas», asegura el responsable del local.

Este viernes, la música, como no podía ser de otro modo, también será irlandesa en el O'connors, a quien les ha fallado el grupo folk con el que habían contactado, pero están «barajando otros». «Algo tendremos seguro», han indicado desde el céntrico pub.

Pub Carlingford

El pub irlandés de la calle Cercas Bajas 22 también celebra San Patricio «con buen ambiente y fiesta», ha señalado el irlandés que lo regenta. La decoración especial, traída directamente de Irlanda, junto con tréboles, música irlandesa y audiovisuales de este país acompañará a las pintas que no pararán de rodar por la barra del céntrico local.

En Saint Patrick, «al haber tanta gente y al ser un pub pequeño, no tenemos música en directo, aunque cada año tenemos media docena de conciertos», explica el responsable del pub.

Toba’s Tavern

Otro establecimiento hostelero irlandés que se suma a la fiesta es el Toba’s Tavern, ubicado en el número 4 de la calle Gorbea, que contará con decoración especial, regalos de Guinness y música en directo. A partir de las 21.00 horas, este viernes el grupo Astearte folk party talde sacará los mejores temas de su repertorio de folk «vasco-irlandés». Estos «irlandeses de Abetxuko» tocarán las canciones de su último disco 'Vámonos a potear', publicado el pasado mes de abril.

Dublin House

En la 'costa Este' vitoriana, en Zabalgana, Saint Patrick también llevará el espíritu festivo del santo a este distrito. En The Dublin House (Paseo de la Unesco, 6) los tiradores de Guinness no tendrán descanso durante la noche.

La música irlandesa acompañará la velada con regalos, sorpresas y gorros, han revelado los propietarios del local que ya está «engalanado con banderas irlandesas, globos, carteles, banderines, telas.... y todo lo necesario para dar nuestro color verde al barrio». Este pub, además de «vivir con emoción el partido del Baskonia», prolongará la fiesta hasta el domingo «regalando los conocidos gorros de Saint Patrick y un montón de regalos más, siempre y cuando brindemos con nuestras pintas de cerveza». Además, han previsto «alguna actividad para niños si el tiempo lo permite».

Pero la fiesta continuará, ya que con cada pinta de cerveza repartirán «rascas y ganas para poder hacerse con camisetas, mochilas o pulseras» relacionadas con este festejo y proporcionarán un código para participar en un sorteo a través de Facebook para ganar una cena.

Mullins Irish Pub

En la 'coste Oeste' vitoriana, esto es, en Salburua, también habrá sabor irlandés y música folk. El Mullins Irish Pub, situado en Paseo de Estrasburgo 13, se ha provisto de decoración 'irish' para la celebración de San Patricio. La fiesta estará ambientada con música, entrega de un gorro por cada consumición y sobre todo mucha cerveza.

Happy Saint Patrick!