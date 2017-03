El Ayuntamiento ofrece a la asociación de vecinos Ipar Arriaga un local frente al centro cívico

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha anunciado que la próxima semana se presentarán a la asociación de vecinos Ipar Arriaga dos nuevas alternativas para prestar sus servicios. Porque, ante la necesidad que existe de que abandonen el centro cívico para que los servicios sociales de base amplíen sus instalaciones en el barrio, se les había expuesto la posibilidad de ocupar un espacio en el polideportivo que disgustaba al colectivo. Ellos consideraban que era demasiado pequeño -alguno llegó a catalogarlo de "caja de cerillas"- y que no había espacio suficiente para desempeñar su actividad.

Uno de esos espacios es la antigua sede de la asociación, donde estuvo hasta hace 24 años, y el Ayuntamiento cree que puede satisfacer las reclamaciones de la asociación. El regidor ha remarcado que un informe del Departamento municipal de Políticas Sociales indica que los servicios de base no tienen espacio suficiente, ya que los usuarios tienen que esperar en el pasillo, la administrativa está obligada a trabajar en otro sitio diferente y "no se respeta su derecho a la intimidad y la confidencialidad". Una situación que no discuten los responsables de Ipar Arriaga que tan sólo reclamaban una sede con las mismas dimensiones o superiores a la actual