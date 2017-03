Donde Diego Guerrero guisa estrellas

Con las persianas bajadas, el local pasa completamente desapercibido. Ni un cartel, ni una plaquita, ni nada que anuncie que allí se está cocinando a fuego en absoluto lento uno de los éxitos más fulgurantes de la gastronomía española. Frente a esa fachada anodina, un grupo de chavales, incapaces de disimular unas ojeras de palmo y medio, aguardan al jefe, que no se hace esperar. Al fondo de la calle Regueros, en el madrileño barrio de Chueca, a -literal- tiro de piedra de la Librería Machado, asoma un tipo barbado que camina con prisa, como esa gente que siempre parece querer llegar a los sitios antes que los demás. No hace ni ocho horas que Diego Guerrero se encontraba frente a esa misma persiana igual que ahora, con las manos en los bolsillos de su tres cuartos marinero, dando entonces cerrojazo a un maratoniano día de la marmota que hoy vuelve a empezar. EL CORREO acompaña al mejor chef alavés durante una jornada de trabajo en DSTAgE, el restaurante que gestó como un empeño personal para desafiar las reglas y alumbrar esas -por ahora- dos estrellas Michelin que no hace falta que brillen en la puerta. Su sutil resplandor lo ilumina todo.

Entre bostezos, el equipo se cambia en el sótano del restaurante que hace las veces de ‘backstage’ en esa sala de conciertos en la que Guerrero afina su modo de oler, degustar, sorprender, crecer y disfrutar la cocina cada día, tal y como recoge, en inglés, el califragilístico acrónimo que da nombre al local. Igual que los artistas en el camerino, el chef, apasionado de la música, deja ver unos brazos tatuados y un cuerpo cansado, a juego con unas canas prematuras, al ponerse la chaquetilla y ajustarse el mandil. Se saca el iPhone del bolsillo trasero del pantalón y reproduce música de su lista personal, que transita entre los Jayhawks y el ‘Thriller’ de Michael Jackson. Ahora sí la jornada ha arrancado. Por delante, una larguísima función en la que el cocinero no se permite desafinar ni una nota. «Pero yo no soy ninguna estrella del rock, esta vida no tiene nada que ver con ese mundo», observa ante la comparación. En efecto, ningún ‘frontman’ sería capaz de ofrecer un concierto de casi 16 horas. Cada día. Y con bises por la noche.

Ya con la ropa de faena, Guerrero invita, como buen anfitrión, a descubrir su restaurante de aire industrial, con paredes de ladrillo visto, en el que se han eliminado las fronteras entre el comedor y la cocina, que queda totalmente integrada en el espacio, igual que un escenario se abre al público. Desde ese coqueto patio interior, en el que crecen hierbas aromáticas y por el que se filtra una luz tenue, hasta los baños, el personalísimo estilo de Guerrero lo impregna todo. «Esto lo construimos nosotros», apunta, pasando la mano por un tabique de cemento pulido. En efecto, él levantó su negocio a pulso de préstamo y a paladas de ilusión, tras salir del también capitalino Club Allard, cuando el surfero de las perolas estaba en la cresta de la ola. «Me marché con dos estrellas y con una mano delante y otra detrás. Hubo gente que me dijo que estaba enajenado», sonríe. El tiempo ha demostrado que, en todo caso, se trataba de una enajenación transitoria: cuatro meses después llegó la primera estrella Michelin y la segunda no se hizo esperar. Hoy, para conseguir mesa en su restaurante es necesario esperar cuatro meses. Bendita locura la suya.

Buena parte de ese éxito lo sustenta el trabajo de su banda. Desde el minuto uno se percibe que entre él y los suyos hay una relación que trasciende lo puramente profesional. «Ellos son mi familia», asegura, sin que aquello suene a eslogan impostado. Y parece saber cómo cuidarla. Para que su gente no acabe chamuscada, en su cocina ‘sólo’ se trabaja de lunes a viernes, toda una excentricidad en el negocio hostelero. Es la forma que Guerrero ha encontrado para recompensar el exigente trabajo de su equipo, que, entre tanto, hace rato que ya se ha puesto en marcha, sin esperar órdenes.

Caos orquestado

Todavía faltan más de tres horas para que los primeros comensales lleguen al restaurante y aquello es ya un hervidero. Las ollas bullen al fuego vivo, las brasas arden en ese asador que parece un averno chiquitito y, de fondo, las alarmas de los sofisticadísimos hornos no paran de sonar, como un extraño coro de grillos. Y, en medio de ese caos orquestado, nadie pierde la concentración. Ver latir la cocina resulta hipnótico y, a la vez, agotador.

Son las once de la mañana y los proveedores siguen llegando al restaurante con cuentagotas: el de la carne, el del pescado, el de los germinados... «Por aquí pasan una docena de repartidores todos los días, saben que a partir de las 12.30 horas no se atiende a nadie», apunta la risueña Alicia Iglesias mientras firma un albarán. En contraste a las pesadas cajas, a las barquillas de pescado fresco por el que asoman bacalaos de lustrosos lomos, un hombre llega con una latita en la mano, como ese Baltasar llevando mirra al portal: es el tipo del caviar.

Mientras el chef le da el último toque al delicioso postre ‘El Maiz’ con una mano, con la otra sostiene el móvil para atender una entrevista en directo para un programa de radio. Sin tiempo para tomar aliento, nada más colgar, remata ese tuétano de ciervo suyo que tiende con mimo sobre un lecho de ramitas de pino churruscadas con un soplete. Y uno se pregunta qué pensaría el pobre Bambi de todo esto. «Cada vez me gusta más buscar la esencia. Ser capaz de contar algo con, por ejemplo, un aguacate: eso es la cocina», filosofa sin despeinarse. En esas, el cocinero tiende una cuchara y un cuenquito en el que flota un ravioli. «Quería resumir toda la contundencia de un plato de cuchara en un bocado», explica. Y vaya si lo consigue: definitivamente, al paladar, el discurso del vitoriano se entiende mejor. Palabra.

A pesar de toda la técnica, de la creatividad que desbordan los platos y de esa perfección que destila su cocina, Guerrero llama al pan, pan y al vino, vino. «A mí no me gusta la rimbombancia en el nombre de las platos. Un aguacate asado es un aguacate asado», razona. «Es que nos gusta ser naturales», abunda el chef, que evita hablar de informalidad para definir su proyecto. «No se puede ser informal en un local en el que trabajan 32 personas para atender a 40 comensales», resuelve con lógica aplastante. En efecto, el vitoriano ha logrado alumbrar una redefinición del lujo a ladrillo visto, sin camareros estirados ni protocolos encorsetados. Un ejemplo: el jovencísimo equipo de sala sirve el menú -que parte de los 90 euros (con 12 elaboraciones) hasta los 148 euros del que incluye 17 propuestas- en zapatillas de skate.

esencia «Nunca me permito el lujo de irme a casa creyéndome que soy la hostia» Diego Guerrero escapa de la imagen de rockstar de otros cocineros. «El lujo está más en lo inmaterial que en lo material, en que se note el cariño que yo he puesto para cada cosa», apunta. / Elvira Megías

Sobre las 12.30 horas, las mesas de madera nudosa del comedor se cubren con manteles de papel, de esos que se utilizan en las tascas más modestas, y el personal va tomando asiento para el almuerzo del equipo. Hoy toca arroz con un ragú de carne y Guerrero se sirve una ración de lo más frugal. «No me gusta comer demasiado, en la cocina estoy todo el rato probando y me acabo hinchando: en el fondo los cocineros comemos fatal», descubre. Sin tiempo para la digestión, el chef revisa una propuesta de vajilla que le acaba de llegar. «El lujo está más en lo inmaterial que en lo material, en que se note el cariño que yo he puesto para cada cosa», apunta, mientras sostiene al trasluz un bol con forma de palmera que no parece convencerle demasiado. Cualquiera diría que su mimo por el detalle roza lo obsesivo.

Puntuales, a las 13.30 horas, los primeros comensales entran en el restaurante y toman asiento en ese zaguán con aires de coctelería neoyorquina, donde se dejan sorprender con una bebida y una barquilla humeante en la que navajas sin filo descansan sobre un lecho de algas. Más tarde pasarán a la sala y se acodarán en la barra, donde les servirán el segundo aperitivo, cocinado en vivo, con cierta magia teatral, sobre una piedra de sal del Himalaya. Los clientes, entre ellos, el futbolista Figo -elegantísimo, engominadísimo, guapísimo, correctísimo- parecen extasiados.

Bailarines entre fogones

Entre tanto, como si alguien hubiera pulsado un botón invisible de ‘slow motion’, el nervio que la cocina respiraba hace unos minutos torna en una aparente calma: hay tensión, pero apenas se percibe. Durante el servicio no se escucha una palabra más alta que la otra, nada que ver con el ambiente, casi marcial, que se cuece en las cocinas de los popes de la gastronomía mundial. «Aquí no se grita», apunta el cocinero. «Hay presión, pero no hay gritos, jamás», subraya. Efectivamente, en el escenario de Guerrero nada desafina. Todo el equipo se mueve entre los fogones como bailarines en una rarísima coreografía que sólo acaba cuando el último cliente se ha marchado.

Tras dejar la cocina impoluta, lista para el siguiente servicio, el equipo encara dos horas de descanso que la mayoría aprovecha para ir al gimnasio, como si aquello no contara ya como ejercicio cardiovascular. Mientras, el chef, al borde del resuello, aprovecha para retomar todo el trabajo de gestión que lleva con mano firme Tinuca Maestro, la mujer que maneja el día a día de DSTAgE.

Para la cena, el comensal se encuentra con un restaurante igual pero distinto a la vez, en el que la luz es todavía más tenue, donde por las mesas desnudas, sin mantel, pasan los platos de un Diego Guerrero que sólo deja ver su agotamiento en una esquinita de la cocina, desde donde mira de reojo la cara de los clientes y su reacción frente a su afinadísima música para tenedor. Al fin de la noche, sólo queda el aplauso sordo de los que (muchos) se acercan para mostrar su gratitud al chef, que, a pesar de las alabanzas, tiene los humos bien ventilados. «Nunca me permito el lujo de irme a casa creyéndome que soy la hostia», musita al bajar la persiana. Mañana, toca concierto. Otra vez.