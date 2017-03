Treviño acuerda retomar la Ley Orgánica que le permita integrarse en Álava

El Ayuntamiento de Condado de Treviño ha aprobado este miércoles en un pleno extraordinario «impulsar en el Congreso la proposición de Ley Orgánica para lograr nuestra integración en Álava», según ha explicado la alcaldesa, Elena Ramírez. Para ello, iniciará una ronda de contactos con los partidos con representación en las instituciones alavesas y de Burgos al objeto de constatar los apoyos.

El acuerdo ha salido adelante gracias al respaldo de la propia presidenta de la Corporación, de la Agrupación Electoral Independiente (dos votos), a la que pertenece Ignacio Portilla, el PNV (uno) y EH Bildu (uno). En la votación, se han abstenido el exalcalde Ernesto Argote -que pertenece al mismo grupo que la alcaldesa-, la única concejala del PP que ha asistido a la sesión plenaria, así como el edil de Condado para Todos. Las razones que han llevado a Argote a abstenerse, pese a que ha defendido siempre la integración en Álava, hay que buscarlas en que «no quiere impulsar la Ley si no tiene apoyos suficientes para llevarla al Congreso para evitar que ocurra lo mismo que en 2014», ha explicado su compañera de formación.

El pleno ha acordado iniciar una ronda de consultas con los partidos políticos en Álava y Burgos para recabar apoyos, ya que pese a la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados permitiría la aprobación de la anexión del enclave a Álava. La intención del Consistorio treviñés es reactivar la Ley Orgánica que en 2014 llevó a la Cámara Baja el PNV tras conseguir el apoyo del Gobierno vasco.

Subvenciones

Durante la sesión, el pleno municipal ha criticado también las declaraciones de Borja Suárez, portavoz de la Diputación de Burgos, en las que atribuía al Consistorio de Condado de Treviño «falta de lealtad institucional y mantener una posición más beligerante que el Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón». Los ediles del enclave han reprochado a Suárez sus manifestaciones en el sentido de que esa actitud les ha supuesto «no recibir inversiones».

Ramírez ha señalado que «son declaraciones gratuitas que no tienen ninguna lógica». En su opinión, «nosotros sólo defendemos nuestro derecho a pertenecer a Álava, como reconocen los estatutos de Gernika y de Castilla y León. Eso no supone ninguna deslealtad». La alcaldesa de Condado de Treviño ha reprochado al portavoz de la Diputación de Burgos sus palabras porque «las subvenciones en inversiones tienen que ser objetivas. Si cumplimos con los criterios, no tenemos por qué ser discriminados», ha replicado.

De igual modo, Ramírez ha recordado que este no es el primer convenio bilateral que firman las instituciones con el telón de fondo de Treviño. Respecto a la territorialidad, la edil apuntado que «el Ayuntamiento ha velado y ha defendido en todo momento los intereses y necesidades de sus vecinos». En este sentido, ha puesto como ejemplo la solicitud enviada en diciembre a la Diputación Foral de Álava para adoptar medidas en los proyectos compartidos con el Condado.