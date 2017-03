«No podemos hacer niños a nuestra medida, no son nuestro proyecto»

Parece misión imposible, pero Alba Castellví se ha propuesto difundir entre la población con descendencia las claves para conseguir educar en voz baja. La mediadora de conflictos, socióloga y maestra catalana apuesta por ello en su libro ‘Educar sin gritar’. Se apoya en cómo hacer frente a situaciones reales, ejemplos que ha extraído de su experiencia como madre de dos criaturas, profesora en una escuela del Alt Penedés y testimonios de familias que acuden a sus talleres. En el XXI Encuentro de Escuelas de Madres y Padres de Vitoria celebrado en el Palacio Europa ofreció consejos prácticos para la convivencia.

– Su libro se ha convertido en un éxito de ventas, ¿demandaba la sociedad un manual útil para padres?

– Libros sobre educación hay muchos, éste es especialmente útil en el sentido práctico, según me comentan las personas que lo han leído. Se refiere a situaciones cotidianas que enfrentan los padres, está lleno de ejemplos y en ese sentido puede que haya ayudado más.

– ¿Deberían existir más mecanismos de educación para progenitores al margen de este tipo de guías?

– Todos los padres deberían tener acceso a recursos para aprender a educar porque los padres no por el hecho de serlo saben cómo hacer para que las cosas en casa funcionen, para que las relaciones sean fluidas. A través de los centros educativos se podría orquestar alguna estrategia de formación. De hecho, cada vez se demandan más este tipo de cursos y por lo menos en Cataluña ya se están extendiendo.

– ¿Cuándo se dio cuenta de que gritar no era una buena idea?

– Básicamente en clase. Yo llegaba a casa muy cansada hasta que me propuse estar más descansada al final del día. Vi que había una serie de formas de dirigirse a los niños que hacían que ellos se responsabilizaran de su actitud mucho más. Cuando gritamos a un niño no sólo pierde él, también perdemos nosotros. Le ofrecemos un ejemplo del que va a aprender y nosotros nos sentimos mal, más crispados.

– ¿Algún consejo para contenerse?

– No podemos repetir las órdenes mil veces porque eso es lo que más nos acerca a levantar la voz, cuando damos una orden y no se cumple debemos percatarnos de que ese sistema no funciona. Después de repetir algo un par de veces, lo mejor que podemos hacer es relajarnos respirando profundamente y aplicar otro recurso más efectivo. Si el niño está en plena pataleta debemos ignorarle. Si no escucha porque no le interesa lo que le proponemos, podemos plantearle las consecuencias naturales de no hacerlo.

– ¿A partir de qué edad un niño puede comprenderlo?

– A partir de los cuatro años ya se les puede explicar con palabras sencillas.

La sobreprotección

– ¿Cuáles son los errores más frecuentes de los padres?

– El primero, repetir las órdenes demasiadas veces sin que surtan efecto y el otro es la sobreprotección. Creo que es muy negativo el hecho de querer ahorrarles a nuestros hijos toda clase de problemas, está bien que de vez en cuando los niños se enfrenten a las consecuencias de lo que han elegido y tengan pequeños problemas a los que hacer frente.

– ¿Qué provoca la sobreprotección?

– Una de las consecuencias con la que van a tener que vivir es la de tener menos confianza en sus posibilidades. Además, tendrán menos recursos para enfrentarse a los problemas futuros, ya que cuando un niño tiene un problema pone en juego sus recursos creativos para solucionarlo o, al menos, aprende a vivir con la frustración de tener que asumirlo. La autoestima y la confianza surgen cuando te das cuenta de lo que eres capaz de hacer.

– Ofrece pautas a los padres, pero resulta imposible controlar todos los estímulos externos.

– Los niños son el resultado de lo que les aportamos, pero lo son también de múltiples factores que no podemos controlar, empezando por la influencia genética, los medios de comunicación o quiénes son sus amigos. Tampoco debemos agobiarnos porque no podemos hacer niños a nuestra medida, los niños no son nuestro proyecto, son personas fruto de su contexto.