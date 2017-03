Comerón: «Urtaran piensa más en ayudar a los que vienen de fuera que a los que están aquí»

El grupo municipal del PP ha anunciado este miércoles que hará todo lo que esté en su mano para «frenar» el modelo de ayudas sociales municipales planteado por el Gabinete Urtaran, que «está más más preocupado en atender a personas que pueden venir a Vitoria que en los que están aquí». En este sentido, la portavoz popular Leticia Comerón ha asegurado que su equipo presentará una enmienda a la totalidad y otras 22 parciales en el debate sobre este sistema del próximo día 20 en la Comisión de Políticas Sociales. Varias de ellas tendrán que ver con el «tratamiento injusto del patrimonio y de los ingresos atípicos», algo que la formación ha recogido tras reunirse con diversos agentes sociales. Además, el PP intentará convencer al resto de grupos para que se eliminen estas ayudas del Ayuntamiento para necesidades «que ya están cubiertas por el Gobierno vasco», en referencia a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y las Ayudas de Emergencia Social (AES). Además, la formación municipal intentará que los perceptores busquen trabajo y que se denieguen si existen antecedentes penales graves, como los relacionados con terrorismo.

En este sentido, y en referencia al patrimonio, la también concejala popular Ainhoa Domaica ha defendido un nuevo modelo de ayudas sociales municipales que cubra a familias «que normalmante son de aquí, que están en Vitoria, y que por la crisis han perdido su trabajo. Han estado mantenido el sistema de ayudas y que ahora, cuando lo necesitan porque lo están pasando muy mal, se están quedando fuera del sistema por un tratamiento injusto». Para ello, ha planteado crear unas ayudas «temporales» del Ayuntamiento, que serían «transitorias» hasta que el Gobierno vasco «reforme de una vez la RGI». Por eso ha planteado que el sistema de prestaciones sociales atienda también a personas que ahora «se quedan fuera», como quienes tienen una vivienda habitual y son propietarios al 100% de un bien inmueble de escaso valor (como una huerta o una vivienda en estado de ruina); a quienes tengan bienes inmuebles «de difícil o imposible venta»; a los dueños de bienes embargados; y a los copropietarios de una vivienda en la que uno de los padres «tiene el usufructo y constituye su residencia habitual». Asimismo, en referencia al «tratamiento injusto de ingresos atípicos», ha dicho que el actual modelo tampoco tiene en cuenta «a autónomos con un préstamo que han cerrado su negocio».

Evitar duplicidades

Además, y para «evitar duplicidades», Comerón han propuesto que las ayudas municipales «sean subsidiarias» y lleguen donde no llegan el resto, por lo que plantean eliminar las que ahora da el Ayuntamiento para necesidades que ya están cubiertas por la RGI, la PCV y las AES y mantener en el Ayuntamiento únicamente ayudas sociales municipales para necesidades que no están cubiertas por ninguna otra ayuda. Bajo este nuevo planteamiento, el Consistorio daría prestaciones para alimentación (a través de tarjeta o acceso al comedor social), farmacia (mediante vale y factura), fianzas de alquiler y desahucios.

Por último, Comerción ha reiterado que el PP exigirá modificar los requisitos de acceso a las ayudas sociales para introducir «control en la gestión» y evitar «el efecto llamada». La edil ha apostado por eliminar el criterio de excepcionalidad del padrón y aumentar el tiempo mínimo de estancia en dicho registro de seis meses (como plantea el Gobierno PNV-PSE) a un año para pedir la prestación. La única excepción de este requisito sería cubrir gastos de comida y farmacia.

Comerón ha resumido que «frente a un Urtaran más preocupado en atender a personas que ni buscan trabajo, ni tienen padrón en Vitoria, en el PP queremos ayudar a quienes ya están en Vitoria y lo están pasando mal, como autónomos que han cerrado su negocio. No es justo que unos cobren varias ayudas mientras que otros no acceden a ninguna por tener una huerta que no vale nada. Proponemos un sistema más justo, con control y sin efecto llamada, como piden la mayoría de vitorianos».