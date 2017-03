Álava prevé adjudicar la reforma del ‘punto negro’ de Saratxo el próximo año

El diputado de Infraestructuras Viarias y Movilidad, Josu López Ubierna, anunció ayer que su departamento «contempla encarar al final de la legislatura el proyecto de la carretera de Saratxo». Los plazos barajados para la intervención en este ‘punto negro’ es que la adjudicación de la obra se produzca «hacia el último semestre de 2018» y que el inicio de los trabajos llegue «en 2019». La previsión, eso sí, advirtió, dependerá de la capacidad presupuestaria que posea la institución foral en cada momento.

Los tres tramos más complicados que deben resolverse en esta transitada carretera son «los accesos al polígono industrial de Tubacex, la travesía de Saratxo y la conexión entre Orduña y la muga con Álava, que es uno de los sitios más complejos desde el punto de vista del diseño de la vía». El objetivo final del proyecto, que incorpora tres puentes sobre el río Nervión y un cuarto sobre un arroyo, es «solventar los problemas de accidentalidad y peligrosidad que tiene este tramo», resumió el diputado.

Todavía no hay modificaciones respecto a la actuación aprobada durante la anterior legislatura, aunque López Ubierna aseguró que «estamos negociando» el diseño de la obra para lograr el máximo consenso posible, tal y como solicitaba una moción que salió adelante en las Juntas Generales en el último pleno del pasado mandato.

Orduña y Amurrio

No obstante, el responsable de Infraestructuras Viarias y Movilidad se mostró optimista respecto a las previsiones que maneja su departamento. «Hemos empezado por la zona de Rioja Alavesa, vamos a continuar en Legutio e intentaremos acabar la legislatura mejorando las carreteras de Ayala», explicó sobre ese calendario. La intención de su área es «dar respuesta a los residentes en la comarca», no sólo a los alaveses, sino también a los vizcaínos de Orduña que reclaman desde hace años la mejora de este vial para garantizar un acceso adecuado al municipio. López Ubierna se reunió precisamente ayer con representantes de esta localidad y hoy hablará con la alcaldesa de Amurrio, Josune Irabien, sobre los últimos avances. El diputado no quiso dar detalles al respecto y se remitió a la futura adjudicación de la obra para conocer los cambios introducidos finalmente en el diseño de la carretera.

Sí insistió, en cambio, en que «el proyecto está aprobado y las expropiaciones hechas desde hace seis años». Además, la Diputación de Bizkaia pidió ya el pasado noviembre a su homóloga alavesa que «cumpla» con la carretera de Saratxo pues ambos entes forales firmaron en 1986 el llamado convenio del Árbol Malato, que recogía la mejora del corredor del Nervión. López Ubierna reconoció al respecto que «éste es el único tramo que queda sin ejecutar». De momento, su departamento ha realizado varias intervenciones para mejorar la seguridad de la vía, como el arreglo de la capa de rodadura o de los muretes y la sustitución de biondas que se ejecuta estos días.