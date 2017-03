«Hay que quitar semáforos y no superar los 30 kilómetros por hora»

A los 14 años, Andrés Illana hacía pira en el colegio para marcharse en bicicleta a Mártioda, donde su maestro, José Ignacio Aresti, le introducía en los secretos de la naturaleza. Poner trampas, seguir huellas, distinguir las heces de un tejón. Autodidacta, experto en sistemas de información geográfica, a sus 52 años ha hecho oficio de su pasión y ha puesto voz y reivindicaciones a los naturalistas y a los animales. Portavoz del grupo Ekologistak Martxan, miembro del Grupo Lobo y de Gaden, está allí donde se habla o se gestiona el medio ambiente. Es la voz más conocida entre los ecologistas.

– El acuerdo sobre el soterramiento del ferrocarril y las entradas a Vitoria del TAV son buenas noticias para la ciudad. ¿Comparten esa sensación?

– Estamos muy preocupados. El impacto es bestial, pero desconocemos el proyecto. Carecemos de información detallada para opinar. Pero lo que sale a la luz, como la afección a los Montes de Vitoria del nuevo TAV en la zona de Subijana no nos gusta. Esa es la zona más machacada de Álava en la última década: Cárcel, gas, TAV. Y ahí vive el águila real.

– El ‘bus exprés’ o BRT ha conseguido apoyos suficientes para salir adelante. No se ha oído la voz de los ecologistas sobre el proyecto.

– Creo que es un buen medio de transporte, pero no entiendo cómo se toman las decisiones. Da la sensación de que no hacemos caso a la planificación. De repente, llega una solución porque hay disponibilidad de dinero y se ofrece al Ayuntamiento en un ‘lo tomas o se lo llevamos a Donostia’. No es serio. Es lo mismo que Coronación, que no deja de ser un buen proyecto.

– Hay un Plan de Movilidad ¿Estos asuntos deberían contemplarse?

– El Plan de Movilidad está muerto. No hemos logrado aún que el foro funcione como un elkargune, cuando se suceden tragedias cotidianas como la última mujer muerta en atropello. Eso es muy grave. En Vitoria hay una persona atropellada cada tres días y medio y llevamos dos meses sin reunirnos.

Semáforos

– ¿Tiene alguna propuesta concreta para mejorar la seguridad en las calles?

– Sí, hay que quitar semáforos, sobran la mitad. Hay 3.500 en la ciudad y se ha demostrado que no sirven para evitar muertes.

– Pero sin ellos la circulación sería un caos.

– No, porque abogamos tanto por el calmado de tráfico, como por el respeto absoluto al paso cebra. Esas líneas blancas deben ser intocables para el coche siempre. Sabemos que es controvertido y complicado pero hay que debatirlo.

– ¿Considera que la ciudad ha dado pasos en movilidad como el uso de la bicicleta o el calmado de tráfico?

– Sí, el avance en la bicicleta es espectacular y se han hecho muchas cosas bien, pero toda la ciudad debe estar limitada a 30 kilómetros por hora. Bilbao ya lo está, y aquí da miedo dar el paso. Para que Vitoria tenga un verdadero Plan de Movilidad hay que arrinconar al coche privado. La ciudad está diseñada aún para que los vehículos ocupen más del 70%.

– La continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña está más abierta que nunca con el dictamen del CSN

«Creo que no volverá a abrirse por falta de rentabilidad ante las inversiones necesarias»

– Personalmente creo que no se va a abrir Garoña, porque las medidas de seguridad no la hacen rentable ya, aunque el daño está hecho porque ese informe va a permitir que continúen Almaraz y las otras. La responsabilidad, más que del PP es del PSOE que no ha cerrado ninguna nuclear ni ha hecho bien los deberes. Nosotros continuaremos presionando en la calle. El próximo 18 de marzo estaremos con la plataforma Araba sin Garoña en la manifestación y esta semana vamos a Miranda para organizar otra marcha.

– Si Garoña no se abre, habrá un problema de desempleo serio en la comarca de Miranda

–¿En qué se ha invertido el dinero que Nuclenor ha repartido en la zona? Todo el mundo sabía que esa planta tenía fecha de caducidad. La seguridad de las personas debe estar por encima de todo.

Cierre de Hidrocarburos

– Otro nuevo frente abierto es la exploración de gas en Subijana promovida por el Gobierno vasco, ahora con métodos convencionales y no con fracking.

– Es un escándalo. La empresa Shesa (Sociedad Hidrocarburos de Euskadi) debe ser cerrada y el Gobierno vasco debe promover energías renovables. No nos creemos que no vayan a utilizar el fracking porque en ese lugar ya se intentó sacar gas con método convencional y fue un fracaso. Hay algo que no se ha explicado en este caso.

– Su grupo siempre ha mirado con desconfianza los planes municipales para el reciclaje. De hecho, Vitoria tiene el mandato de Europa de llegar al 50% en 2020. Estamos en 2017 y apenas llega al 24%.

«Soy partidario del puerta a puerta. Donde funciona se llega a niveles de hasta el 80% en la recuperación»

– Algo se está haciendo mal. Más que reciclar tenemos que reducir y reutilizar. Nosotros somos partidarios de campañas de concienciación mejores y del puerta a puerta. Sabemos que es conflictivo pero donde funciona bien se llega hasta el 80% del reciclaje. Pero Vitoria no se mueve en ese sentido. El contenedor de orgánico no funciona pero estamos muy relajados.

– Han pasado 5 años de la capitalidad ‘green’, ¿balance?

– Fue muy positivo, pero nos hemos relajado. Se invierte justo para pintura y el CEA está desdibujado.

– ¿Qué opina de la polémica sobre los Montes de Vitoria?

–Los actuales parques sólo gastan dinero en propaganda. Lo importante es el plan de recursos naturales porque la ZEC es insuficiente.