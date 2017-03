Los niños de Vitoria se acercan a los fogones

El delantal le queda grande y ese dichoso gorro blanco le trae por la calle de la amargura: no hay forma de que se le sujete, se le resbala todo el tiempo y le llega a tapar los ojos. Y, aún así, él lo tiene clarísimo. «Yo, de mayor quiero ser como Arguiñano», resuelve Ibai, de 7 años, mientras se pelea con la ensaladilla rusa. Es uno de los 450 pequeños que este sábado se han dado cita en el Palacio Europa de Vitoria para participar en la versión ‘kids’ del congreso Miniature, que convierte la capital alavesa en la mejor barra de España durante nueve días.

Con las entradas agotadas desde hace semanas, los diminutos aspirantes a grandes chefs llevaban días aguardando el ‘Miniature Kids’. «A mí me encanta cocinar, pero en casa no me dejan», apuntaba contrariada Maialen, que participó en unas de las dos multitudinarias clases de cocina que se celebrado este sábado, en las que los críos se metieron en harina elaborando una ensaladilla, unas fajitas con pollo verduras y un postre con fresas.

Ingrediente secreto

Alguno, de natural innovador, llegó a la conclusión de que tan modestos ingredientes no estaban a la altura de su virtuosismo gastronómico y decidió echar mano de otros condimentos, bien frescos, recién sacados de su despensa más personal. Ni corto ni perezoso, el pequeño Ander se hurgaba la nariz con fruición mientras el resto enrollaba fajitas. «Qué guarro. A aita que vas», le afeó su hermana mayor: los visionarios siempre son unos incomprendidos.

La estrella de la cita fue Marcos Mendicuti, uno de los concursantes de Master Chef Junior, el culpable de tantas digestiones complicadas, de tantas carreras al excusado después de probar esos engrudos que los chavales perpetran en casa emulando a los aspirantes a Adrià imberbes de la tele. Como un tomate bien maduro, un grupito de chicas se subía al escenario para preguntarle, entre risitas nerviosas, por su paso en el show, con un poder fan que ni Justin Bieber, oiga.

Y mientras, el chef vitoriano Mikel Fiestras animaba a los chiquillos a comer verduras. «Si os las preparáis vosotros, os sabrán mucho mejor», les instó con un entusiasmo por lo saludable que no pareció convencer lo más mínimo a las criaturas. «A mí las acelgas me dan muchíiiiisimo asco», resolvía Ane con una mueca de desagrado, pelín sobreactuada, acompañada con un sonoro «¡Puaj!», que no dejaba lugar a dudas. Muy fan de las verduras, la chiquilla, no ha salido. «A mí lo que me gusta son los macarrones con chorizo de mi amama», resolvía Aingeru, de paladar sofisticado. «Pero sólo con tomate del bueno», matizaba el pequeño sibarita que reconocía que lo de cocinar, como que ni fu ni fa. «Yo es que prefiero comer», resolvía.