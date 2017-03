Condenan al expresidente de la junta de Aretxabaleta a dos años de cárcel y al pago de 545.000 euros

El ex regidor-presidente del concejo de Aretxabaleta (Vitoria) Miguel Acedo ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Álava a dos años de prisión y al pago de más de 545.000 euros de los que se apropió para su beneficio y el de terceros tras la venta de una finca del municipio por 1,5 millones de euros. La sentencia considera que el acusado es autor de un delito de apropiación indebida, pero rechaza la petición de 8 años de cárcel de la Fiscalía al entender que no concurre la agravante de prevalecerse del cargo público que ocupaba.

El tribunal considera probado que en septiembre de 2014 el concejo vendió una finca por valor de 1,5 millones de euros y, desde esa fecha hasta enero de 2014, Acedo hizo numerosas extracciones de dinero de la cuenta de la institución local hasta retirar un total de 545.454 euros, aunque nunca sacaba más de 50.000 euros de una vez.

La Audiencia rechaza el argumento de que el segundo vocal del concejo pudiera haber utilizado la tarjeta de crédito bancaria para hacer extracciones, aunque sí admite que algunas cantidades se destinaron a pagar actividades en beneficio del concejo, que tenía entonces entre 200 y 300 habitantes. Destinó dinero a la organización de fiestas patronales, cursos de informática, viajes para jubilados, acampadas para niños y a los equipos deportivos, entre otras actividades.

No obstante, la sentencia considera que, a pesar de que una parte sí redundó en beneficio del concejo, otra fue para beneficio propio del acusado y de terceras personas. De igual modo, desestima la alegación del acusado de que no tenía facturas o justificantes de los pagos porque se quemaron en un incendio que hubo en la sede del concejo en 2008 y que en 2013 también se produjo un robo en ese local donde estaba la documentación, ya que no se ha probado ninguno de estos hechos.

La Audiencia recalca que el acusado no tenía un trabajo remunerado conocido y, además, se ha constatado que durante varios años el concejo pagó el teléfono móvil de Acedo y el fijo de su madre. No obstante, no le aplica la agravante de haberse prevalido del carácter público de su cargo porque no hay ningún dato que avale que accediera a este puesto con la idea de vender la finca y apoderarse del dinero.

«Como nuevos ricos»

También constata que Acedo estuvo tantos años en el cargo porque «a fin de cuentas a todos los vecinos del concejo les venía bien» ese derroche de recursos porque les permitía vivir «como nuevos ricos» ya que »disfrutaban de servicios y bienes de todo tipo que, normalmente, sin ese dinero recibido de la venta de la parcela, no habrían tenido».

Y es que el acusado «utilizaba generosamente el dinero a favor de asociaciones, agrupaciones, fiestas y actividades y, al mismo tiempo, se cobraba un suelo o remuneración y lo daba a otras personas».

Como el Tribunal de Cuentas ya condenó en mayo a Miguel Acedo al pago de 397.911 euros, la Audiencia de Álava acuerda que cuando esa sentencia sea firme y también la actual, dado que cabe interponer un recurso de casación ante el Supremo, deberá pagar por un lado esa cuantía y por otro 147.543 euros hasta completar los 545.454 euros de condena total, más los intereses. A ello añade una multa de 1.440 euros.