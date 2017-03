Tiempo de relevo en el Café Caruso

«Ha sido un disfrute y una suerte grande poder trabajar en contacto con la gente; aporta la sensación de estar vivo». La afirmación, que tiene tintes de despedida y que lo es aunque no de forma inmediata, la pronuncia Isidoro Merino, todavía detrás de la barra del Café Caruso, «que es uno de los bares más emblemáticos de Vitoria», plantea mientras explica que ha llegado la hora de la jubilación. Él cumplirá 65 años el próximo mes de septiembre, poco después de que el local haya alcanzado «el día de San Juan, los 35». Por eso cree que «es el momento del relevo generacional, de dar paso a alguien interesado en continuar con el negocio».

A Merino le encantaría que mantuviera la filosofía que lo convirtió en referencia cultural. Así que ofrece «un buen plan de sucesión», con opciones diferentes, «abiertas a vender o alquilar. Si vendes no se puede controlar que se mantenga la idiosincrasia», admite animando a los posibles sucesores. «En este trabajo no tienes presupuestos que estudiar ni objetivos que cumplir. Cada día es diferente y cada uno de ellos saludas a alguien que hace tiempo que no has visto, lo que hace más grata la jornada».

Para Isidoro, la hostelería no ha sido tan esclava como muchos dicen. «Depende de cómo te organices; si te gusta, es un esfuerzo más llevadero». Está claro que a él le gustaba y le gusta. Quizá porque el Caruso no es un bar corriente. Desde el principio se planteó como «una alternativa» en la que se combinaban «bar, galería de arte y librería», cuando «Vitoria era un desierto cultural y artístico. Esto fue muy novedoso a nivel planetario», sentencia entre risas.

Allí exponían, sobre todo, «artistas de la ciudad. Lo tenían como plataforma para lanzar su obra». Pero también han colgado de sus paredes muestras de autores consagrados. Merino recuerda con cariño la de «los cuatro valencianos», los pioneros del cómic levantino Karpa (‘Jaimito’), Palop (‘Bartolo el Vago’), Nin (‘Trompy’) y José Sanchís (‘Pumby’), que expusieron allí a principios de los 90.

En su memoria permanecen muchas actividades por lo que a Merino le resulta «difícil» elegir una. Se refiere con cariño a «la época del premio de poesía visual», que duró «una media docena de años» y en el que se tributaron homenajes a autores como Brossa, y «con cierta tristeza» al momento de cerrar la librería en 1998 después de catorce años.

«Más que clientes»

Tras el adiós de esa área, el local sufrió «una reforma integral que nos obligó a cerrar tres meses». El espacio de tienda lo ganó el escenario y los espectadores que han podido disfrutar, dependiendo del momento, desde recitales líricos hasta música de cámara y pop-rock. También de teatro y de tertulias con temáticas diversas. El tema siempre ha dependido del promotor de la reunión, por lo que igual tenían cabida el arte o la literatura que la bolsa.

El Caruso se ha caracterizado por ser un lugar abierto que Isidoro Merino dejará con pena «porque esto, más allá de tu trabajo, es tu vida, una prolongación de ella. Los clientes son más que clientes», asegura después de haber visto pasar a «un par o tres» de generaciones que le han permitido comprobar cómo ha ido cambiando la sociedad. «Antes, por ejemplo, había mucha consulta de periódicos y libros, y ahora los han sustituido por tablets, aunque yo he mantenido el papel», relata.

Mientras encuentra un sucesor para el negocio, sigue manteniendo su filosofía, su amplia variedad de cafés, sus típicas cervezas Warsteiner y Grimbergen y su infusión especial de escaramujo e hinojo.