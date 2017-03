Roban a un luthier de Vitoria instrumentos por valor de 32.000 euros

Nunca había sido un superventas, pero en las ferias especializadas su trabajo era reconocido y cotizado. Sus clientes han incluido a conocidos músicos alaveses como José Agustín Guereñu, Juan Mestre, Pablo Martín, Javier Antoñana o Aritz Plágaro, pero artistas internacionales de la talla de Marcus Miller, Avishai Cohen, Victor Bailey, Carles Benavent, Reid Anderson o Richard Bona han tocado con sus creaciones. El luthier Joaquín Marco, que comenzó su andadura como fabricante de instrumentos a finales de los años 70, considera que su trayectoria ha llegado a su fin, después del robo sufrido en su tienda-taller de Vitoria.

El músico de bandas como Drakkar o Viento de Locos recibió el pasado lunes un aviso de la Policía Local. «Me llamaron a las ocho de la mañana para que fuera a la tienda de la calle Aldabe porque me habían entrado a robar», recuerda Marco, cuyo comercio abría por las tardes.

«Se han llevado todo. Todo, menos alguna cosita que no les ha cabido –por lo visto– en la furgoneta o el coche», explica el artesano, en cuya tienda han quedado una pareja de altavoces JBL, instrumentos a medio fabricar, algunas herramientas y una maleta con un teclado clásico Farfisa. En el ‘parte de bajas’ se cuentan elementos tan dispares como el ordenador, un taladro, un soldador, un pequeño mezclador y hasta una correa publicitaria que le regaló al alavés un colega italiano en una feria. O un amplificador Marshall y un altavoz de la misma marca, valorado en unos 900 euros, que el músico sumó ayer a lo ya denunciado en un primer momento.

La parte del león del robo la han integrado 11 instrumentos –la mayoría fabricados por el propio Marco, junto a un raro bajo de marca Ovation y a dos contrabajos de clientes «que tendré que reponer»– cuyo valor medio se sitúa entre los 2.500 y los 2.800 euros. En conjunto, el luthier calcula en 32.000 euros el valor de los bajos y guitarras sustraídos.

«Creo que sólo sabían que tenían un valor, porque los precios estaban marcados. Han visto las cifras y no han pensado más, sin darse cuenta de que es muy difícil que lo puedan vender, porque son piezas particulares, de diseño diferente. El miedo que tengo es que destruyan el material. Si no, aparecerá. Estoy convencido», subraya Marco.

Pero, de momento, apunta que «me han hecho una avería. Me han hecho bajar la persiana. No puedo abrir», se lamenta. «Lo más gordo es que me han dejado sin moral».