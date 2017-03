El pub The Man in the Moon y el restaurante Albéniz echan la persiana

La hostelería local continúa una semana de movimientos y cierres. El anuncio del deseo de traspaso del emblemático Café Caruso por parte de su propietario, Isidoro Merino, coincide con la bajada de la persiana del pub The Man in the Moon y el inminente cierre o cambio de manos del restaurante Albéniz.

El establecimiento situado en la calle Manuel Iradier, frente a la iglesia del Carmen, ha sido durante décadas un espacio en el que arte y gastronomía siempre han ido de la mano. The Man in the Moon se había convertido en uno de los templos del jazz y el blues en la capital alavesa.

En el local eran habituales los conciertos y las noches temáticas, también con los monólogos como uno de sus principales atractivos. Además, se realizaban exposiciones de arte y en los últimos años sesiones de trivial en inglés para practicar el idioma.

Fundado en 1920

El restaurante Albéniz también forma parte de la larga lista de locales emblemáticos de la capital alavesa y los cambios en la gerencia del local son inminentes. El Albéniz, situado en el Portal del Rey, se fundó en el año 1920 y desde entonces se ha distinguido por una oferta de cocina casera y sus especialidades como las alubias con almejas o las kokotxas.