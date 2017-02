Foronda contará con autobuses para atender a los viajeros de Ryanair

El aeropuerto de Foronda contará con un servicio de transporte para los viajeros que vuelen desde la terminal vitoriana. Así lo confirmó este martes la concejala de Desarrollo Económico Sostenible, Nerea Melgosa. «Habrá autobús y diferentes medios de transporte», garantizó la edil, asegurando que el consejo de administración de VIA -órgano institucional que gestiona la promoción de Foronda- ya trabaja en definir la fórmula en la que se prestará este servicio. En las próximas semanas están previstas diferentes reuniones para desarrollar el plan de trabajo y ponerlo en marcha.

«Se quería hacer con una concesionaria pero no se puede hacer a través de Diputación. Por eso estudiamos otras fórmulas para habilitar este enlace», explicó Melgosa. La opción de establecer un recorrido con autobuses de Tuvisa también ha sido descartada por cuestiones de horarios y porque no están preparados para transportar maletas. «Vamos a ir bastante apurados», criticó al portavoz de Irabazi, Óscar Fernández, que cuestionó que «a falta de cuatro semanas» aún no se hubiera realizado la contratación.