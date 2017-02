Vitoria plantea que los servicios mínimos de la huelga se centren en la recogida de basura

El Ayuntamiento de Vitoria, la unión empresarial encargada de la limpieza de la ciudad (compuesta por la multinacional FCC y la vizcaína GMSM Medioambiente) y los sindicatos se reunirán en la mañana de hoy alrededor de la misma mesa en la Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco. El encuentro, el primero de estas características, servirá para fijar los servicios mínimos de cara a la huelga indefinida que está previsto que arranque el domingo a las 22.00 horas. Las partes dan por supuesto que será también la penúltima ocasión para evitar los paros.

La plantilla insiste en que la única manera de llegar al acuerdo es con la reincorporación de los ocho compañeros despedidos por FCC durante las últimas semanas. Una posibilidad que, de momento, la empresa, que mantiene su estrategia de silencio, no contempla. Aun así, el equipo de gobierno conserva la esperanza de que se llegue a un pacto antes de que acabe la semana y se pueda evitar un escenario de contenedores repletos de bolsas de basura y suciedad por las calles.

Sin embargo, ayer se reunió el denominado grupo municipal de residuos -como había propuesto la portavoz del PP, Leticia Comerón- donde están presentes todos los partidos políticos. En él, los técnicos del Ayuntamiento anunciaron que en la reunión de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social reclamarán que el «peso» de los servicios mínimos se deposite en la recogida de basuras por encima de la limpieza de las calles, ya que comprenden que de esa manera se pueden evitar los posibles problemas sanitarios.

Entre los múltiples escenarios que estudia el Gabinete Urtaran para frenar el paro indefinido y dar solución al conflicto laboral existente, no se contempla, como ya dijo en comisión el concejal de Medio Ambiente Iñaki Prusilla, la posibilidad rescindir el contrato suscrito en 2015 con la UTE que lidera FCC por la vía de la resolución culposa.

«Muy complejo»

«No nos lo estamos planteando, sobre todo por su complejidad. Primero, necesitaríamos que estuviesen resueltos todos los expedientes iniciados hasta ahora y eso no se hace de un día para otro. Eso tiene una fase administrativa y luego puede tener una vía judicial, por lo que pueden pasar meses hasta que eso se resuelva. No podemos pretender que se evite la huelga con una herramienta que no tendría efectos en varios meses», afirmó a este periódico el coordinador municipal de Urbanismo y Medio Ambiente, Álvaro Iturritxa.

«Nosotros estamos valorando soluciones a corto plazo. Hay alternativas más ágiles. Dentro del muestrario de todas las opciones que tenemos es la menos interesante», comentó el peneuvista. Además de su falta de resultados inmediatos, otro de los aspectos que aleja a los responsables del Consistorio vitoriano de esta alternativa es el elevado coste económico que supondría.

En su momento, y ante la insistencia de los grupos de izquierda (EH Bildu, Podemos e Irabazi), Prusilla descartó esta opción, además, por la imposibilidad legal de incorporar a los actuales trabajadores de la contrata a la plantilla municipal. Planteó que todos tendrían que superar las pruebas de una oferta pública de empleo (OPE), lo que dificultaría el acceso de muchos.