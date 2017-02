Dibújala otra vez, Sam

Se apagan las luces de la sala y prenden los focos del escenario. Entre aplausos desatados, quizás demasiado eufóricos, el ‘frontman’ aparece desganado, con pocas florituras, y se pone a tiro de un público que, durante el bolo, le acribilla a selfies y a vídeos infames grabados en vertical, con el pulso de un centenario cafeinómano. Otros se dedican a berrear en estéreo las letras de los temas, a botar –verás mañana qué agujetas– y a perder la dignidad perpetrando ‘air guitar’. Entre toda esa fauna bañada en espuma de cerveza y sudor, dos tipos –The Zuzenders– escudriñan cada detalle, cada haz de luz, cada riff, con su libretita, su lápiz afilado y su móvil en ristre, haciendo equilibrios para dibujar con una mano mientras sostienen el tercio con la otra.

Una maraña de garabatos en carboncillo, líneas aceleradas y trazos a ratos gruesos, otros finos y siempre tirando a poco nítidos, retratan el nervio del escenario desde la oscuridad. La ‘no-técnica’ de uno de ellos –Ardiluzu– recuerda un poco a esos dibujos adolescentes que, a borrones de procrastinación, sirven al alumno con tendencia al despiste para escapar del aburrimiento desde el margen del libro de texto, en la esquina de los apuntes, entre la fotosíntesis y la reproducción de los anfibios. O a esos garabatos que uno se sorprende perpetrando en cualquier papelito durante una conversación telefónica especialmente larga y tediosa.

«El fin no es el dibujo en sí: no es el resultado, lo importante es el propio acto, el gesto de dibujar», comenta Ardiluzu, pasando las páginas de un pequeño cuaderno de bolsillo en el que se archivan conciertos del último festival de Jazz de Vitoria y casi todo lo que pasa por las salas Hell Dorado y Jimmy Jazz. «Podemos ir a unos 30 o 40 bolos cada año», esboza el ilustrador, que busca «captar la energía» de los bolos a través de una «acción breve y no intrusiva» como son sus ilustraciones.

‘Intervenciones fotográficas’

Un poco como aquellos bigotes juguetones que uno le pinta al político de turno mientras lee las páginas de política, pero en versión respetuosa. Y bastante más artística. El barbado Burugabe realiza intervenciones sobre fotografías que toma con el móvil durante los conciertos. «Disparo y, cuando llego a casa, en caliente, intervengo la fotografía para no perder la frescura después del bolo», explica. Su dedo y una app instalada en su smartphone –para nada uno de esos sofisticadísimos modelos– sirven de lápiz y pincel en píxeles para sus «postales tuneadas». «Soy un dibujante vago, me gusta el dibujo rápido y en el móvil he encontrado una buena herramienta», reconoce.

Entre sus ‘souvenirs’ musiqueros, el de un John Paul Keith con las piernas larguísimas, representado sobre el escenario todavía más larguirucho de lo que, ya de por sí, reflejan sus hechuras de esmirriado dandy del rythm&blues. Algo más reciente, el paso por la Helldorado de Julián Maeso, al que el diseñador gráfico convierte en un virtuoso de cuatro brazos, capaz de tocar piano y guitarra a la vez, como una suerte de dios Shiva de melena desatada ungido por un halo explosivo, con letras y efectos que beben de forma remota de la estética de las fotos de ‘Snapchat’.

Juntos y la mar de bien avenidos, Ardiluzu y Mugurabe forman The Zuzenders, un enmascarado «comando de acción dibujo-musical» que sustenta el proyecto M Project, en el que recogen todas esas pequeñas obras afiladas en los conciertos y que, al menos parte, se dejan ver a través de su cuenta de instagram (@zuzenders). También organizan, de tanto en tanto, ‘dibupintxadas’. A saber: sesiones de dibujo en directo, en las que, frente a frente, se retan, enfundados en unas loquísimas –y algo frikis– máscaras de luchadores mexicanos para pintar, proyectados en pantallas grandes, temas en vivo y canciones de vinilos que el propio público lleva para la ocasión.

La próxima sesión la oficiarán el 17 de marzo en la sala Baratza y el resultado, claro, será imprevisible. «Nos han llegado a pedir la sintonía de Oliver y Benji», ríen los autores, que comenzaron a colaborar tras coincidir en uno de ese dibupote al que el colectivo Ilustrapados le sigue sacando punta cada último viernes de mes en Vitoria (el último, ayer mismo en Estitxu). «Para nosotros, la experiencia del directo es estimulante, es un ejercicio en el que te expones, en el que tienes que dibujar en los apenas tres minutos que dura cada canción y en el que no puedes esconder los errores», explican bajo las máscaras. ¿Para sus bises? Dibújala otra vez, Sam.