«En la cocina hay que innovar continuamente, no te puedes dormir»

Aitor Ruiz de Larrea es el único representante alavés que compite con otros 49 estudiantes de Hostelería de España por llegar a la final de la V edición del Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu de Madrid. Un galardón que le permitiría culminar la formación que en la actualidad recibe en Egibide-Mendizorrotza en la prestigiosa red académica internacional de arte culinario nacida en París.

– Ha superado ya la primera selección y ha entrado en las semifinales. ¿Cómo le cayó la noticia?

– Me mandaron un mail para decirme que había sido seleccionado y me hizo muchísima ilusión. Entonces fue cuando decidí esforzarme con el plato que había que presentar para competir en esta fase. Las carnes se me dan bien, así que me decanté por el conejo y a partir de ahí investigué a ver cómo lo podía preparar.

– ¿Y qué ha preparado?

– Un plato de conejo compuesto por las costillas, el lomo, la pata trasera rellena y un riñón. Tiene dos guarniciones, una con la patata Anna como ingrediente obligatorio, y otra propia, de puré de manzana. Y por último, lleva salsa de miel y mostaza. El vídeo del plato está colgado en la página de Facebook de Le Cordon Bleu.

– ¿En qué momento está el concurso?

– En el proceso de votación de los vídeos que los concursantes seleccionados hemos mandado con nuestros platos. Las votaciones a través de Facebook suponen el 15% de la puntuación total. El 85% está en manos de un jurado.

– ¿Tiene esperanzas?

– Sí. Los diez finalistas se darán a conocer el 2 de marzo. Ese día nos dirán cuándo será la final y espero estar allí.

– Han formado parte de ese jurado Pedro Subijana, Diego Guerrero, Martin Berasategui y Joan Roca. ¿Le impresiona más sentirse bajo la lupa de esos renombrados chefs o pensar que puede rematar su formación en la escuela Le Cordon Bleu?

– Buf, pues no sabría decir... Da mucho respeto conocer a cualquiera de esos cocineros, pero quizá me impresione más la idea de poder estudiar en un colegio tan importante a nivel mundial.

– ¿Cómo se despertó su pasión por los fogones?

– Desde siempre me ha gustado la cocina. Cuando terminé Bachillerato decidí dar el paso y me olvidé de hacer Historia, que era lo que tenía intención de estudiar en un principio. Fue un paso muy bien dado, nunca me he arrepentido.

– ¿Le inspira algún cocinero?

– Me divierte Arguiñano, pero el que más me llama la atención es Diego Guerrero, que además es de Vitoria. Me gusta lo que le he visto hacer en la tele y también sé que contrata a chavales jóvenes que han terminado los estudios. Y eso de agradecer. Tiene mérito.

– ¿Se queda con el Top Chef de Chicote o el MasterChef de Pepe Rodríguez?

– El de Chicote. Los concursantes son más profesionales, tienen unos conocimientos que no tienen los de MasterChef y a mí me atrae.

– Si tuviera ahora 150 euros en el bolsillo, ¿a qué restaurante acudiría?

– En Vitoria, me iría al Portalón. Y un poco más lejos, igual a Marqués de Riscal o a Mugaritz.

– ¿El futuro de la cocina tiene que pasar irremediablemente por la innovación?

– Siempre hay que estar innovando, tenemos que estar pensando en hacer cosas nuevas continuamente. Pero, además, hay que mejorar otras. Esta es una carrera bastante sacrificada, en la que hay que tener nervio y estar vivo. No te puedes dormir.

– ¿Cómo se imagina en unos años?

– A mí me encantaría tener mi propio restaurante, aquí en casa.