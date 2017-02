SOS Racismo asegura que Lanbide pide «requisitos imposibles» para la RGI

Una treintena de integrantes del colectivo SOS Racismo Araba se concentró ayer frente a la sede central de Lanbide en Vitoria, ubicada en Txagorritxu, para reclamar que no pida «requisitos imposibles» a quienes quieren acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Según denunció su portavoz, Fede García, a día de hoy el Servicio Vasco de Empleo está reclamando al colectivo nigeriano un documento adicional que certifique que no poseen bienes inmuebles en el país africano. Eso, unido a las dudas que existen sobre la documentación de este país, ha supuesto que centenares de solicitantes no tengan acceso a la RGI «o se les reclame la devolución de todo el dinero que han percibido».

Para García la sospecha de que los documentos de este país podrían no ser auténticos ha derivado en «exigencias de imposible cumplimiento», ya que son los familiares los que deben ir a pedir el documento de los bienes a la capital del país y luego llevarlos al consulado español de Lagos. «Pero ellos no pueden legalizarlo, no entra dentro de sus competencias, por lo que no podemos presentarlo a Lanbide», explicaba un miembro del colectivo nigeriano. Ahora «cientos de personas estamos viviendo de la ayuda alimentaria del Ayuntamiento, de Cáritas o mendigando», lamentó.

Pero, según García, también quienes tienen a su cónyuge en el país de origen se han encontrado con la exigencia de reagrupar a su pareja en el País Vasco en dos años si quieren seguir recibiendo la prestación.