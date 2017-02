Huye veinte kilómetros en coche por Álava y le arrestan en pleno monte

El Opel Kadett rojo sorteó el control de carretera como si no hubiera un mañana. Era el mismo vehículo que, un mes atrás, casi arrolló a unos agentes en una situación similar. Las alarmas saltaron a media tarde de ayer. Fue cerca de la localidad alavesa de Víllodas, donde arrancó una frenética persecución de desenlace incierto.

Más coches patrulla fueron sumándose a la caza del fugitivo. Unos para desviar el tráfico ordinario y otros para atraparle. Primero por carreteras secundarias hasta desembocar en Lakuabizkarra, a una hora con bastante tráfico en las calles del barrio. Ajeno a ello, el turismo gambeteó hasta abandonar el casco urbano por la N-622, en dirección a Bilbao. Y no dudó en cometer «un sinfín de maniobras ilegales».

Justo detrás, las sirenas de la Ertzaintza y también de la Policía Local, que se sumaron a la particular batida. En el cruce de Gopegi, el automóvil giró hacia este bonito enclave. Ahí se vio acorralado. Le seguía casi una decena de vehículos policiales entre ambos cuerpos de seguridad. Pero en vez de entregarse, el conductor no tuvo mejor idea que huir campo a través. Los agentes también descabalgaron de sus autos y salieron en su busca. Con lo que no contó el fugado era con la intervención de un policía local fuera de servicio que estaba en la zona y que resultó determinante en su captura.

Positivo por drogas

Ya interceptado se comprobó su filiación y datos personales. La base de datos de la Ertzaintza se puso en marcha. El chaval, un veinteañero, tenía el carné de conducir retirado. El vehículo tampoco había pasado la ITV. También carecía de seguro en regla. Y el ordenador mostraba un carro de infracciones menores.

Para terminar de enturbiar su ‘gesta’, dio positivo en el control de detección de sustancias estupefacientes. Fuentes policiales deslizan que el test ‘pitó’ en el apartado de cocaína y de hachís. Ya trasladado a la comisaría de Portal de Foronda, el joven presuntamente admitió ser el mismo que, semanas atrás, casi arrolló a varios policías que le dieron el alto en otra carretera alavesa.

Esta mañana, tras haber pasado noche en un calabozo de la comisaría de Portal de Foronda, está previsto que sea puesto a disposición del juzgado de guardia, Instrucción número 1, para que determine los próximos pasos legales a adoptar.