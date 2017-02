Los bomberos de Vitoria han intervenido más de cien veces por rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora

El vendaval no ha dado tregua a los Bomberos ni tampoco a la Policía Local de Vitoria. Efectivos de ambos servicios han tenido que emplearse a fondo desde el domingo para solventar las numerosas emergencias que se han registrado en la ciudad provocadas, también en las últimas horas, por las fuertes rachas de viento, que han llegado a alcanzar una velocidad punta de 110 kilómetros por hora, según ha detallado Euskalmet.

Desde que el domingo, a las 13.00 horas, el concejal de Seguridad Ciudadana activó el Plan de Emergencia por fuertes vientos del Ayuntamiento de Vitoria, los bomberos han tenido que realizar más un centenar de actuaciones en la capital alavesa. A lo largo de esta mañana, continúan recibiendo llamadas de emergencia nuevas y tienen acumuladas «unas treinta intervenciones» pendientes de solventar, «que se están gestionando de la manera más rápida posible», según informan desde el Consistorio vitoriano.

También siguen recibiendo numerosos avisos en las dependencias policiales de Aguirrelanda. Desde las diez de la noche del domingo y hasta las seis de la madrugada de este lunes, la Policía Local ha tenido constancia de la caída de, al menos, diez árboles, del derribo de cinco señales de tráfico y una antena, así como la caída de un murete. También algunas estructuras metálicas han resultado arrancadas por la fuerza del viento. Eso sí, ninguna persona ha resultado herida por los distintos desprendimientos.

Mientras tanto, los accesos a los parques de la ciudad permanecen cerrados, ya que en alguno de ellos, como el del Prado, el viento ha derribado dos árboles y numerosas ramas.

Además, esta mañana dos árboles han caído sobre la calzada en la calle Venezuela y la plaza de las Vascongadas, lo que ha motivado alteraciones en dos líneas de los autobuses urbanos de Vitoria.

130 kilómetros por hora en Iturrieta

Al filo de las once de la mañana, se ha dado por finalizada la alerta naranja por fuertes vientos en Euskadi, aunque se mantenía activo el aviso amarillo hasta el mediodía, después de una noche en las que se han llegado a registrar rachas de hasta 152 kilómetros por hora en Orduña (Bizkaia) y de 130 en Iturrieta y Kapildui (Álava).

En este sentido, el Departamento vasco de Seguridad ha informado de que hasta las 12.00 horas de este lunes, las rachas de viento del sureste pueden superar los 110 kilómetros por hora en zonas de montaña y rondar los 80-90 kilómetros en áreas no expuestas del interior, aunque en la costa no superarán los 80. No obstante, a partir de la tarde, el viento amainará y se fijará del sursuroeste.