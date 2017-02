López de Munain cree que «no subirá el gasto» con las nuevas ayudas municipales

El Gabinete Urtaran inicia mañana la puesta en marcha de la nueva cartera de ayudas sociales municipales que, a juicio de su responsable político, el socialista Peio López de Munain, «no subirá el gasto» en esta materia siempre en el ojo del huracán a pie de calle. Incluso el veterano concejal defiende que el modelo será «más ajustado» al haberse «consensuado con los trabajadores sociales» versados en el trato directo con los más necesitados.

La nueva cartera social trae varias novedades respecto al anterior patrón. De principio, todas las prestaciones podrán cobrarse a los seis meses de empadronarse. «Para unas se ha rebajado el tiempo y para otras se ha subido», tercia López de Munain. No obstante, la ordenanza por aprobar también establece excepciones. En esos casos –como «familias con menores», «enfermas» o sin «red de apoyo familiar o social en Vitoria»–, podrán entrar en la red solidaria siempre que su trabajador social lo estime oportuno.

Este documento ha sido diseñado «durante el último año» por los técnicos del departamento municipal de Políticas Sociales. Y cubre un amplio espectro de necesidades. Contempla soportes económicos mensuales. Desde 375 euros para una persona a los 916 que percibiría una familia con menores a su cargo y que viviera de alquiler. Luego quedarían aportaciones puntuales para gastos imprevistos de todo tipo; fianzas para el alquiler, gasto energético, reparaciones en el hogar, evitación de desahucios, compras de productos socio-sanitarios.

«Los trabajadores sociales van a decir qué recibirá cada uno y por qué fórmula», enfatiza López de Munain, siempre ligado al mundo social. Niega un posible ‘efecto llamada’, algo que sí ocurrió en Gipuzkoa cuando EH Bildu creó una ayuda mensual a partir del primer año de residencia y que ahora PNV y PSE han dado carpetazo. «Hemos subido algunos plazos y hemos bajado cantidades económicas respecto a antes», asevera el edil en referencia a la tarjeta para gastar en supermercados, ahora denominada prestación de cobertura básica.

«Ahorraremos medio millón»

«Se ha ajustado todo para responder mejor a la realidad. Necesitaremos menos recursos. Se ha aplicado sentido común». No se exigirán facturas a los beneficiarios «porque necesitaríamos doblar nuestra plantilla». Aún así pronostica que no habrá aumento del gasto, como ha advertido el principal partido de la oposición, el PP. «Vamos a ahorrarnos medio millón anual con las nuevas cuantías de las tarjetas», emplaza. También prevé una rebaja gracias a su nueva relación con Lanbide, gestor de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), ayudas mensuales que se cobran a los tres años de empadronamiento. «Antes adelantábamos la RGI y cobrábamos cuando cobrábamos. Ahora ya no será el perceptor quien nos devuelva poco a poco ese dinero, sino Lanbide». Ahí resta otro 1,8 millones de euros al capítulo de gastos.

La normativa marca además que entre todo el catálogo de ayudas (mensuales y puntuales) no se supere el 175% de la máxima RGI posible. El supuesto más extremo alcanzaría los 1.555 euros. Estas ayudas sostendrán a los nuevos vitorianos desde sus primeros seis meses –incluso antes– hasta los tres años. «Ojalá no vayan luego a la RGI, no depende de nosotros. Dependerá más de la oferta del mercado laboral».