Ramiro González pide una entrevista con el ministro para trasmitir el rechazo a Garoña

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha pedido una entrevista con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para trasladarle la posición contraria de las instituciones y la sociedad alavesa a la reapertura de la central nuclear de Garoña. Después de que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) emitiera ayer un informe favorable a la reanudación de la actividad, el máximo representante del Gobierno foral ha vuelto a denunciar el oscurantismo con el que el CSN ha actuado en este tema, así como el incumplimiento de las directivas europeas.

González confía en que Nadal «atienda las razones claras que tenemos contra la reapertura». A pesar de que «hasta ahora no se nos ha escuchado, el ministro dijo que iba a tomar contacto» con las diferentes partes afectadas por la puesta en marcha de la central, algo que no ha sucedido, por ahora". El diputado ha insistido en que las instituciones con competencia en medio ambiente o con ciudadanos que viven en el entorno, «tenemos derecho a recibir información y poder trasladar nuestros argumentos al órgano regulador, pero no ha sido así», ha reiterado.

Además de redundar en el incumplimiento de la normativa europea, el dirigente jeltzale ha afirmado que la concesión a Nuclenor de l posibilidad de reabrir la central nuclear es «una decisión política», en ningún caso técnica. «La toma el Gobierno español», que trata de «justificarla» desde un aspecto técnico. Sin embargo, «no hay justificación posible» desde ningún punto de vista, ha explicado, «ni siquiera desde el de la producción de energía porque es irrelevante». Porque, según ha recordado, en el año 2012, poco antes de que se cerrara «generaba el 1% de la energía» que se producía en España.

Para el dirigente foral, «aún estamos a tiempo de evitar esta barbaridad». Hacer oídos sordos a las instituciones alavesas «plantearía un ataque directo a Álava», ha añadido, culpando al Partido Popular. «Si la decisión se produce», afirma en clave política, «el PP alavés sería cómplice».