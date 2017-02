Un niño vitoriano con una enfermedad rara participará en una maratón en Barcelona

Jon, un niño vitoriano de 13 años que padece ataxia telangiectasia (AT), una enfermedad genética neurodegenerativa para la que aún no hay cura, se está preparando para enfrentarse a un gran reto. Va a participar en una maratón en Barcelona junto a otros dos niños de su misma edad, Álex y Álvaro, que nacieron con la misma patología. Montarán en sillas adaptadas que serán empujadas por trece ‘runners’ voluntarios de Barcelona y Huesca. Les van a ayudar a llegar a meta en una cruzada solidaria que persigue motivar a los tres chavales y recaudar fondos para investigar más sobre la AT, una enfermedad considerada rara que afecta a unas 30 personas en toda España.

La cita será el próximo 12 de marzo en la Zurich Mataró de Barcelona. Los niños se embarcarán en una carrera de unas cinco horas, todo un desafío para ellos, recuerdan desde la asociación de afectados y familiares Aefat. Esta historia, indican, comenzó el pasado año de la mano de los familiares de Álvaro, que lograron el reto de completar esta misma carrera con él y sus dos hermanos, también con ataxia. Los niños, su familia y los voluntarios consiguieron contagiar su entusiasmo de tal manera que recaudaron 6.000 euros para investigación y fueron los primeros en subir al podio de la plataforma digital Migranodearena para hacer visible la enfermedad.

La gesta llamó la atención de la aseguradora Zurich que donó 15.000 euros a la asociación Aefat para crear un equipo de ‘runners’ integrado por niños, corredores y familias que van a concienciar sobre la ataxia y a recaudar fondos de momento en Sevilla (el 19 de febrero) y Barcelona.

Los participantes van a llevar camisetas con el lema ‘Corre. Frena la AT (Ataxia telangiectasia)’, han abierto una cuenta en la web de ‘crowdfunding’ migranodearena.com para recaudar fondos y llevan ya conseguidos 3.300 euros. El presidente de Aefat es Patxi Villén, el padre de Jon, y el responsable del festival solidario Aintzina que cada año desde hace cuatro trae a Vitoria a grandes figuras de la música folk. «Agradezco la sensibilidad de Zurich con su colaboración y su apuesta solidaria por esta causa, la disposición y el esfuerzo de los ‘runners ‘solidarios, el entusiasmo de los niños con AT y sus familias, las donaciones de conocidos y desconocidos y el apoyo de todos los colaboradores», indicó.

Dificultades

La AT se manifiesta antes de los dos años de edad, afecta a las funciones de diferentes órganos y provoca incapacidad de coordinar movimientos, pérdida progresiva de movilidad, dificultad en el habla, estancamiento del crecimiento, inmunodeficiencias, envejecimiento prematuro, dificultades para comer, problemas en la piel y en la visión, neumonías y otras complicaciones. Los afectados son plenamente conscientes de su enfermedad ya que no afecta a sus facultades mentales. «No hay que olvidar que tienen capacidad para pensar, sentir, amar y por supuesto para ser felices», indican los portavoces de la asociación.

Sus metas, además de lograr la cura, son frenar el avance de la enfermedad y diagnosticarla de manera precoz para mejorar la calidad de vida de quien la sufre.

La recaudación del reto se destinará a sufragar proyectos de investigación, que se otorgarán en concurrencia competitiva, y consistirán en contratos predoctorales. La primera ayuda que lanzó la asociación, valorada en 120.000 euros, fue adjudicada hace tres años a la investigadora cordobesa Almudena Serrano para realizar su tesis doctoral sobre la relación entre roturas de ADN y el desarrollo de la enfermedad.