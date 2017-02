El CSN «desprecia la voluntad ciudadana y pone en riesgo su salud», critica Urtaran

El alcalde de Vitoria ha denunciado la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de autorizar la reapertura condicionada de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Gorka Urtaran ha exigido al Gobierno español, que tendrá la última palabra en esta cuestión, el desmantelamiento inmediato y definitivo de la planta. «Se trata de una instalación vieja, peligrosa e innecesaria, cuyo cierre ha reclamado una y otra vez la sociedad vitoriana, la alavesa y la vasca», ha subrayado el político jeltzale, que denuncia que esta decisión «desprecia la voluntad de la ciudadanía y pone en riesgo su salud».

A través de una nota de prensa, el alcalde de Vitoria señala que tanto el municipio como la sociedad en su conjunto han manifestado en «innumerables ocasiones» su rechazo al funcionamiento y a la reapertura de la central, tanto a través de acuerdos institucionales como de la movilización popular. La decisión del CSN supone, por tanto, «despreciar la voluntad de la ciudadanía y poner su salud en riesgo».

De igual modo, desde el Consistorio vitoriano se recuerda que Garoña «ha superado hace tiempo la fecha de caducidad de su vida útil, por lo que prolongarla supone un riesgo que no debemos asumir», ha apostillado el alcalde.

Críticas al PP

Urtaran también ha criticado la actitud de dirigentes alaveses del Partido Popular como los exalcaldes Javier Maroto y Alfonso Alonso. «Exigimos al Partido Popular que no se parapete en informes técnicos dirigidos y que dé la cara. No se pueden esconder, porque se doblegan ante los intereses económicos y se vuelven a mostrar sumisos a la doctrina del PP. Hablan mucho de defender el interés de Vitoria-Gasteiz y Álava, pero a la hora de la verdad no lo hacen. ¿Dónde están ahora? Que no callen y exijan a sus compañeros de partido el desmantelamiento inmediato de la central de Garoña», ha finalizado.