Podemos: «El Congreso deberá implicarse en el cierre de Garoña si el CSN autoriza la reapertura»

Juantxo López de Uralde, diputado de Unidos Podemos por Álava, considera que si finalmente el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emite un informe favorable a la reapertura de Garoña, «tendremos que tratar que el Congreso, donde hay una mayoría clara contraria a la puesta en marcha de la central, actúe de forma determinante para obligar al Gobierno a cerrarla». Si el CSN autoriza esa apertura, «habrá que activar esa mayoría a través de una proposición de ley o de cualquier otra herramienta para ir a por el cierre y obligar al Gobierno a hacerlo así».

El también coportavoz de Equo ha recordado que un informe de la Asociación Profesional de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológico asegura que algunas condiciones de las exigidas por el CSN para permitir la reapertura no se han cumplido por parte de Nuclenor. Ante esta circunstancia, López de Uralde advierte de que «si el CSN no ha cumplido, no se puede emitir un informe favorable». Por lo que plantea dos alternativas: «O se retira el dictamen» y se concede a Nuclenor «un tiempo extra» para cumplir con cuestiones como la separación de cables o colocar un doble techado, «o el informe debe ser negativo». De lo contrario, otorgar permiso para reanudar la actividad supondría «asumir riesgos de forma no justificada».

A pesar de que el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, había expresado ayer su sospecha de que Nuclenor no volvería a poner en funcionamiento la instalación nuclear, López de Uralde afirma que «no podemos estar tranquilos» porque no se puede depender de la voluntad de Nuclenor, que cuando el Gobierno de Zapatero decidió el cierre de la central en 2011, «denunció por el lucro cesante», ha recordado.

Momentos antes de iniciar viaje hacia Madrid para participar en la sesión parlamentaria de esta tarde en la que la vicepresidenta del CSN, Rosario Velasco, comparece, el diputado de Unidos Podemos se ha referido también a esta intervención. Critica que no lo haga el presidente, Fernando Martí, «que tiene la obligación legal de acudir al Congreso tantas veces como sea llamado» y considera «una paradoja» que comparezca Velasco, designada por el PSOE. A su juicio, los socialistas «deberían dar explicaciones a la ciudadanía porque está jugando dos partidas», defendiendo el cierre por un lado y explicando un previsible dictamen favorable, por otro.