UGT pedirá el adelanto de las elecciones sindicales en Mercedes

Marioneta : Persona que se deja manejar dócilmente.¿Pero no te das cuenta del ridículo que paseas a diario con tu carpeta debajo del brazo?.Eres un quita y pon de Herr Titos.Te libero en su momento para poder manejarte mejor.Mujer,hija,amigos?esos puestos que habéis conseguido para algunos?,ya los pagamos los demás?¿Cuánto has engordado desde que eres representante sindical?¿Ya has elegido el puesto de ordenador como tus predecesores?...-con inigualables C.V.-.En esta empresa la sinceridad es un defecto ,es decir,no forman parte de las habilidades sociales?Se valora más la sonrisa corporativa?