Un árbol caído en la vía corta la comunicación en tren entre San Sebastián y Vitoria

No era el fin de semana más bonito para pasarlo en la playa, pero como domingo, un buen número de vitorianos se agolpaban en la estacón de tren de San Sebastiñan para coger el coche de las 20 horas hacia la capital vasca. Algo raro sucedía. El retraso no era normal. No ha sido hasta las 20.45 que el tren ha abandonado la Bella Easo.

De hecho, este tren no va a llegar a Vitoria sin problemas. Un árbol caído sobre las vías a causa del temporal va a obligar a que se detenga en Tolosa por tiempo indefinido. Paciencia.

Cuando se retire el obstáculo, se continuará el viaje.