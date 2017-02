Irabazi decide abstenerse en la cuestión de confianza de Urtaran

El concejal de Irabazi en el Ayuntamiento de Vitoria, Óscar Fernández, se abstendrá el próximo lunes en la cuestión de confianza a la que se someterá el alcalde de la ciudad, Gorka Urtaran, para sacar adelante sus presupuestos de 2017.

La asamblea de esta coalición ha decidido abstenerse «para que Vitoria no se paralice y para no castigar a la ciudadanía», aunque ha criticado que una cuestión de confianza no es la mejor manera de sacar adelante unas cuentas.

Fernández ha recordado al alcalde que la confianza en él «está muy mermada y que o gira radicalmente su forma de hacer política o se encontrará solo y con un gobierno en minoría».

Irabazi ha recordado que antes de la convocatoria de esta cuestión de confianza, el equipo de gobierno municipal llegó a un acuerdo ellos y con Podemos para los presupuestos y que ese acuerdo es «la base para trabajar las partidas del cambio», por lo que Urtaran «debe cumplirlo».

«No vamos a permitir que nos vuelva a decepcionar y ésta puede ser la última oportunidad para el consenso y el cambio, porque el único que gana con la actual situación es el PP», ha señalado Fernández.

A la espera de que Podemos decida mañana también en asamblea cuál va a ser el sentido de su voto, previsiblemente abstención, en principio Urtaran solo va a contar con el apoyo de los 9 concejales de los dos partidos que sustentan su gobierno: PNV y PSE-EE.

El PP va a votar en contra de la confianza y el resto de grupos se abstendrán, con lo que quedarían aprobados los presupuestos.