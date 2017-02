«Nací con parálisis cerebral pero con esfuerzo pude superar mis límites»

«Yo puedo..¿y tú?», es el título de un libro especial, escrito para dar gracias, un texto que dimana optimismo y esperanza. Puede parecer una publicación más de autoayuda, pero no se equivoquen, es un testimonio vital. La historia grande de Josetxu Apellániz Rey, un paralítico cerebral que gracias a su esfuerzo ha podido ejercer de sacerdote y misionero en Ecuador durante dos años. Ahora ha querido contar su experiencia «por si le sirve de ayuda a alguien. No conozco a nadie que se haya ordenado con una limitación física». El libro será presentado hoy, viernes, en la Casa de la Cultura a partir de las 7.30 de la tarde.

Josetxu cree que nunca hay que rendirse sin intentar las cosas. «Un retraso en el parto me produjo falta de oxígeno en el cerebro. ‘Este niño no va a poder andar ni moverse nunca’, le dijeron a mis padres los médicos. Me llevaron a Pamplona y el neurólogo Martínez Lage diagnosticó mi lesión: afectaba a la psicomotricidad, a la sincronización de movimientos. Había que aprender a hacer todo a base de ejercicios y rehabilitación. Mis padres eran mis fisioterapeutas. Repetíamos y repetíamos hasta que aprendí a no caerme a los lados cuando me sentaban, a andar, a comer, a vestirme, a atarme los zapatos, a mover los ojos. Cosas sencillas que a mí me costaban mucho».

A los 5 años la familia Apellániz pasó de Laguardia al barrio de Arana. Josetxu iba a la escuela de la mano de su madre. «He conocido la crueldad. Me costaba hablar y a veces no se me entendía. Han pensado que estaba borracho por mi extraña manera de caminar. Esos momentos duros en los que tu mismo te comparas con los demás siempre están ahí», relata.

La enseñanza del 'no'

Su madre le enseñó el arte del esfuerzo a base de decirle ‘no’. Fue la mejor fórmula de aprendizaje. «A la hora de comer no podía manejar los cubiertos. Le pedía a mi madre que me cortara el filete. Y ella, con mucho criterio, me decía que no, que lo hiciera yo. ‘Es que no puedo’, le decía. ‘Todos los niños pueden. ¿Vas a ser diferente?’. Me imagino lo duro que tiene que ser para una madre decir que no a un hijo con ese problema».

Aprender a nadar e ir al monte han sido dos de las cosas que más satisfacciones le han dado. Después de ejercitarse en la piscina más de tres años, un día sintió que tenía agujetas haciendo lo mismo. Entonces «me di cuenta que había nadado todo aquel tiempo con las piernas rígidas. Las agujetas eran la señal de que empezaba a moverlas. A mí todo me cuesta el doble que a los demás. Mi cabeza va rápida, pero mi cuerpo es muy lento».

A sus 53 años, Josetxu recalca que cada logro de su vida ha sido muy sacrificado. A los 18 quiso ser sacerdote. Y encontró gente buena que le ayudó. «Estoy muy agradecido al obispo Larrauri, a mis superiores, a mis compañeros. Mi caso era inédito y tuve que pasar un proceso de aptitud. El día de mi ordenación, mi mano se volvió loca y las formas se cayeron. Pero no hubo reproches. Las dificultades se resuelven con fe y con buen humor».

El libro se puede comprar en la Librería Diocesana al precio de 10 euros.