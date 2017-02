Alonso a Urtaran: «Valora si quieres seguir siendo alcalde tras demostrar tu incapacidad»

El órdago del alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, que el lunes -salvo sorpresa- encara una cuestión de confianza en el pleno municipal, ha llegado este jueves al Parlamento vasco. El presidente del PP del País Vasco y exalcalde de la capital alavesa, Alfonso Alonso, ha recomendado a Urtaran, que reflexione para qué quiere seguir siendo regidor después de haber demostrado su «incapacidad» y su falta de voluntad de diálogo.

El exministro de Sanidad ha lamentado la situación de «crisis y el espectáculo bochornoso» que ha generado el político nacionalista en la ciudad, que refleja su «fracaso después de la operación de perdedores" que puso al frente del Ayuntamiento al PNV, la tercera fuerza política más votada, por voluntad de EH Bildu».

Preguntado si el PP barajaría la posibilidad de presentar un candidato a la Alcaldía en el caso de que Urtaran no logre superar el próximo lunes la cuestión de confianza, Alonso ha eludido contestar pero ha incidido en que el alcalde nacionalista tendría que hacer «una valoración sobre para qué quiere estar al frente del Ayuntamiento».

No ha aclarado tampoco si es partidario de que Urtaran presente su dimisión si no obtiene la confianza del pleno, pero ha dejado claro que sería «insostenible que esté al frente del consistorio cuando no ganó las elecciones y cuando ha participado en una operación con EH Bildu que ha sido un engaño y un fiasco». «Él puede seguir dos años más pero para qué», ha preguntado el presidente de los populares vascos.