«El miedo a la soledad nos hace elegir mal y no cortar una relación a tiempo»

La convivencia con una persona que día a día destruye psicológicamente a su pareja puede convertirse en un infierno. Bien lo sabe la psicóloga Silvia Congost, que desde hace años alerta del riesgo de sufrir una relación de pareja tóxica y ofrece pautas para liberarse de esa opresión.

–¿En qué consiste una relación de pareja tóxica?

–Es aquella relación que no encaja con lo que uno espera o desea. Se da con una persona que no tiene los mismos valores y a la que no admiramos, sino todo lo contrario. Necesitamos que cambie aspectos importantes para que nos sintamos bien a su lado. No hay aceptación sino necesidad.

–¿Y cómo se desarrolla en el caso de los amores no correspondidos?

–Si la otra persona no te quiere es muy difícil que seas feliz a su lado. Lo que te mantendrá allí será la idealización de esa relación que tienes en tu cabeza, la ilusión de que algún día será como tú sueñas que sea, y no te das cuenta que la realidad te dice exactamente lo contrario. Se te pasa la vida muy rápido sin que te des cuenta que no estás construyendo nada y que sólo hay angustia, tristeza, autoengaño y decepción.

–¿A qué perfil de personas afecta?

–La gente con una autoestima demasiado baja acostumbra a engancharse con más facilidad a la primera persona que se fija en ellas. Al tener un concepto negativo de sí mismas, cuando alguien las elige piensan que más vale esa persona que quedarse solas de nuevo. El miedo a la soledad nos hace elegir mal y no cortar cuando es necesario hacerlo.

–¿Cómo puede detectarse?

–Se detecta porque a menudo nos estamos quejando sobre la otra persona, expresamos aquello que no nos gusta, aquello que hace y nos genera malestar… Nos sentimos angustiados, perdemos la ilusión y dejamos de ser la persona que éramos antes de la relación. De alguna manera dejamos de brillar y nos vamos volviendo grises, perdiendo nuestra esencia.

–¿Qué consecuencias tiene para quienes la sufren?

–Tiene consecuencias muy negativas. Estar en una relación tóxica significa sufrir, luchar, frustración, decepción y angustia. Es justo lo opuesto de una relación sana, que implica crecimiento, armonía, facilidad, equilibrio y bienestar.

«Miedo a estar solo»

–Aun así, algunas personas son reacias a romper la relación.

–Sí. Cuando hay dependencia emocional es muy difícil dejar la relación, por mucho que en determinados momentos de lucidez veamos que debemos hacerlo. Tenemos miedo a arrepentirnos, a no soportarlo, a sufrir aún más que a su lado. Pensamos que ya cambiará, nos autoengañamos creyendo que algún día estaremos bien. A pesar de, en muchos casos, no haberlo estado nunca.

–Ante esto, ¿qué papel pueden jugar familiares y amigos para evitar que se continúe sufriendo?

–Si uno no lo ve o no lo acepta, los demás podrán hacer poco. Deben intentar ayudar en aquellos momentos en los que nos ven realmente mal, recomendándonos un libro o pedir ayuda profesional para que podamos entender qué es lo que nos sucede, que se trata de algo habitual y de lo que se puede salir. Si el otro no quiere ser ayudado, lo único que se puede hacer es seguir ahí para cuando llegue el momento en el que no pueda más, y entonces acompañarlo hacia su recuperación.

–Una vez que se rompe el vínculo, ¿cómo se debe trabajar con la persona afectada?

–Haciendo un proceso para fortalecer su autoestima, para que recupere la dignidad y se dé cuenta de qué es lo que ha fallado, en qué punto o en qué momento debía haber actuado diferente. Sólo si aprendemos de esa experiencia conseguiremos evitar volver a repetirla.