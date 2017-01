Chris Isaak, nuevo reclamo del Azkena

Media docena de años después de triunfar con uno de los más memorables -y lluviosos- conciertos en el ciclo de Mendizabala, el cantante y guitarrista estadounidense Chris Isaak regersará al Azkena Rock Festival (23 y 24 de junio ) como clara cabeza de cartel. El artista ofrecerá en la capital alavesa un concierto exclusivo en España.

Pero las novedades que ha hecho públicas la promotora Last Tour International incluyen asimismo a Michael Kiwanukacon su último disco ‘Love & Hate’, uno de los mejores trabajos publicados el pasado año. Asimismo, visitarán la capital alavesa Thunder, Hellsingland Underground, los clásicos rockeros The Godfathers, los potentes The Dead Daisies, The Shelters, Buck & Evans, SCR y Los Mambo Jambo.

El festival, cuyo cartel ya contaba con nombres como John Fogerty o Cheap Trick, mantendrá su precio de oferta de bono a 90 euros más gastos hasta el 1 de marzo.