En recuerdo de Ángel Nuño

A Leonardo Trejo le faltan elogios a la hora de hablar del montañero Ángel Nuño, su mentor en el club Iturribero. La muerte de este histórico socio del club el pasado 2 de diciembre, a los 64 años, les ha dejado huérfanos. Sobre todo porque desde 2004 Nuño compaginó sus salidas cada domingo con el grupo con las actividades de montaña organizadas desde el área de deporte escolar de la Diputación. «Desde el primer momento él se puso al frente de aquello, y sábado tras sábado, todos los años, llevaba a los niños de todos los colegios de Vitoria», recuerda Trejo, que le sucedió hace años en la presidencia del club. De todas estas temporadas calcula que más de 20.000 niños recibieron sus consejos en las excursiones.

Por ello, mañana los miembros de Iturribero harán una fiesta en su recuerdo. Será en el salón de actos de la ikastola Ikasbidea, en Durana, de 10.30 a 13.30 horas, a la que invitan a todos los que le acompañaron en sus excursiones al monte, «para los que sin duda fue una persona muy querida», expone. Y si Nuño era un referente para todos esos niños, «que cuando le veían por la calle le saludaban entusiasmados», para sus compañeros era mucho más que un amigo. «Para nosotros Ángel ha sido, dentro del club, una de las personas más valiosas que hemos tenido. Era el más antiguo de los que estamos ahora, y aunque no fue de los fundadores, casi», elogia Trejo.

En su papel de «persona imprescindible y buen compañero», Nuño siempre estuvo presente en las grandes citas del club Iturribero. «Para mí fue mi mentor, él fue el que me enseñó y me dirigió hacia la montaña, el que me motivaba para hacer más actividades, como el apoyo a las marchas ‘green’ de EL CORREO, en las que se pringaba a tope, se ocupaba de trasladar a los voluntarios… Y en las marchas infantiles estaba al frente de todo», recuerda el presidente. Se conocieron en la ikastola Ikasbidea, a la que pertenece el club de montaña, y entre ellos se forjó una gran amistad.

Música y bertsos

Su huella ha sido tan grande que en cuanto Trejo habló de organizar esta fiesta en recuerdo de Nuño muchos antiguos participantes de esas excursiones se ofrecieron voluntarios. «Muchos de los niños que pasaron por el club desde finales de los 70 son ahora maestros de música o gente que toca en fanfarres y grupos. Ellos han querido estar mañana para dar alegría como txistularis, dantzaris… Son personas vinculadas al club, que lo han conocido siempre, y que se han ofrecido», agradece, abierto aún a que más gente se sume «y exprese lo que siente». Tampoco faltarán sobre el escenario fotografías de Nuño, o la actuación de algún bertsolari.

Y es que muchos de quienes empezaron con él sus salidas al monte han acabado siendo habituales de la montaña. «Muchos han sido escaladores, montañeros que han pasado por nuestro club u otros. Y todo eso lo conocieron de la mano de Ángel», destaca Trejo, recordando cómo Nuño entró en el club para despertar esa pasión en sus propios hijos, a principios de los 80. «Y desde entonces no paró», agradece su amigo.