Podemos e Irabazi dan aire a Urtaran al pactar su abstención al presupuesto

Los portavoces de Podemos e Irabazi han anunciado esta mañana que se abstendrán en el pleno sobre presupuestos que se celebra mañana en el Ayuntamiento de Vitoria. «Hace una semana dijimos que había tiempo para llegar a un acuerdo», ha recordado Jorge Hinojal, portavoz de la formación morada. «La prórroga no es buena para nadie. Hay que avanzar hacia unas nuevas cuentas. Dijimos que íbamos a ser flexibles en la negociación y así lo hemos demostrado», ha añadido Óscar Fernández, representante de la coalición ecologista.

Según han relatado ambos grupos, el alcalde Gorka ha cedido en temas como la convocatoria de un proceso participativo sobre la recogida de residuos, en crear una comercializadora municipal de energía y un parque de viviendas en alquiler, la realización de estudios sobre movilidad, mejorar el Dispositivo de Atención Invernal (DAI) y -entre otros- cumplir con la partida de tres millones para proyectos propuestos por la ciudadanía, entre los que se incluye el estudio para el soterramiento de la rotonda de América Latina. En total, más de seis millones que -como han reiterado sus concejales- serán financiados con ingresos «certeros» y que no estarán pendientes de la venta de Patrimonio Municipal de Suelo (PMS).

¿Por qué una abstención visto este grado de concordia? «No le damos el 'sí' por los incumplimientos del pasado ejercicio, pero no estamos en una posición de no porque no», ha explicado Fernández. «No estamos completamente satisfechos. Hay mucho trabajo por hacer. Las necesidades de los ciudadanos están por encima de los intereses partidistas», ha subrayado Juan Cerezuela, de Podemos.

Un anuncio que, sin embargo, no modifica la indeseada prórroga, ya que el PP y EH Bildu han anunciado que votarán en contra del dictamen -documento final- que se votará por parte de los corporativos. La coalición abertzale aseguró este miércoles que el último movimiento de Podemos e Irabazi no influye en su decisión de rechazar cuentas, ya que el alcalde Gorka Urtaran no les ha dado garantías de que se vaya a cumplir con lo que se pacte. «Pedimos que EH Bildu recapacite para volver al consenso del 13 de junio de 2015 (en referencia al pleno que arrebató la Alcaldía a Javier Maroto)», han coincidido los tres ediles de los partidos de izquierdas.