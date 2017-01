«Habrá que ver si Larrion quiere trabajar por Vitoria o por un interés partidista», afirma Urtaran

Como era previsible tras lograr la abstención de Podemos e Irabazi, el alcalde Gorka Urtaran ha multiplicado sus intentos de presionar a EH Bildu para que recule y no vote en contra del presupuesto. «Con este acuerdo se desmoronan mucho de los mantras que ha expuesto la izquierda abertzale sobre la acción de este gobierno durante los últimos meses. Esto demuestra que los acuerdos no han sido como se ha querido exponer y con las aportaciones de estos dos partidos al proyecto original se dan respuestas para encarar los retos de la ciudad. Ya no hay excusas. Ahora tienen dos opciones: que el proyecto salga adelante con su abstención o que se nieguen sumándose a los votos en contra del PP», ha señalado el regidor de la capital alavesa.

El dirigente del PNV ha centrado sus críticas en Miren Larrion y le ha pedido que demuestre «si la apuesta del 13 de junio de 2015 (cuando se sumaron fuerzas para sacar de la Alcaldía a Maroto, pese a ser el ganador de las elecicones) fue de verdad o fue un cálculo electoral». «Sería un fraude para aquellos que creímos que se abría una nueva etapa política en la ciudad», ha indicado el alcalde. «Habrá que ver si la señora Larrion quiere trabajar por una Vitoria diferente o está trabajando por un interés partidista, personalista e irresponsable», ha lanzado.

La formación independentista se reunirá en la próximas horas con Podemos e Irabazi, pero el miércoles -después de mantener un encuentro con Urtaran- ya subrayaron que cualquier cambio de postura por parte de otros partidos no iba a influir en su rechazo al proyecto de presupuestos porque el PNV y el PSE no ha permitido el acceso de todos los grupos municipales a la Junta de Gobierno Local o una garantía similar que permita el control de la ejecución presupuestaria.