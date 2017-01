Vitoria se abona a los amaneceres blancos: Abetxuko vuelve a marcar -5

El termómetro del coche ni es exacto, ni ofrece una lectura oficial de la temperatura a la que estamos, pero no engaña. Cuando baja más allá de los -6, en la calle no hay quien lo soporte. Los que esta mañana han ido andando o en bici al trabajo no han necesitado ni que una pantallita brillante se lo chivara. Entre el rictus y la castañeo de dientes la cosa quedaba clara. Cristalina. Como las aceras y las zonas verdes de la ciudad que han vuelto a congelarse.

Así las cosas, la estadística de Euskalmet confirma que Vitoria se ha llevado lo peor de la helada. Las temperaturas han caído en Abetxuko hasta los menos cinco. En el centro, la estación meteorológica ha registrado una mínima de -2,7. La sensación es mucho peor.

En el resto de la provincia, hace frío, pero sin ser escandaloso. Lo normal para el invierno alavés. Salvatierra, -3,1 de mínima; Navarrete, -3; Espejo, -4,3 y Antoñana, el punto más gélido esta noche: -5,8 grados.