Urtaran se acerca a la izquierda, aunque EH Bildu mantiene su ‘no’ al presupuesto

El Gabinete Urtaran no tira la toalla. Pese al rotundo rechazo de la comisión de Hacienda al proyecto de presupuestos elaborado por el PNV y el PSE, el equipo de gobierno se reunió ayer con todos los grupos municipal para convencer a –por lo menos– cinco concejales y que antes del viernes cambien su postura para aprobar el dictamen en pleno. Esa mayoría sólo pueden conseguirla uniéndose con el PP (9 ediles) o EH Bildu (6), que abandonaron los encuentros tan poco convencidos como habían accedido.

Para sorpresa de todos, sí que se registraron acercamientos con Podemos (2) e Irabazi (1). Ambas formaciones de izquierdas dejaron atrás los duros reproches de la pasada semana y los sustituyeron por elogios al «cambio de actitud» que percibieron respecto a encuentros previos. «Contamos con esta semana para recuperar el consenso. El gobierno no debe desaprovechar esta última oportunidad», señalaron portavoces de la formación morada.

El ecologista Óscar Fernández destacó que Urtaran haya mostrado su voluntad a «estudiar» la recuperación íntegra de los presupuestos participativos (tres millones de euros) y de los acuerdos alcanzados en 2016, cuando se unieron todos los grupos salvo el PP para sacar adelante las cuentas de Vitoria.

Sin embargo, estos votos en forma de abstención o apoyo de nada servirían si –como todo hace indicar– PP y EH Bildu no cambian su posición. «No se ha producido ningún avance», subrayaron los representantes de la formación de Miren Larrion. Éstos siguen exigiendo a jeltzales y socialistas alguna clase de garantía sobre el cumplimiento de las cuentas y amparados en, según su opinión, el bajo grado de ejecución de las partidas que incluyeron en 2016 (bastante inferior al 10%), una petición que sigue sin llegar.

«No tiene lógica»

Ese firme rechazo de EH Bildu, sin embargo, no se ha traducido en un lógico cambio de posiciones por parte del Gobierno municipal. El alcalde mantiene que prefiere un acuerdo con los independentistas, algo que provoca una enorme incertidumbre entre las filas del PP. «No tiene mucha lógica que nos convoque cuando insisten en que quieren pactar con otros y con un modelo que no se acerca a lo que nosotros defendemos», indicó la popular Leticia Comerón antes de acceder al encuentro. Una sensación que no cambió después y, de hecho, no se volverán a juntar antes de la votación del viernes por lo que parece que se han cerrado todas las puertas en este sentido.

«De momento no nos han vuelto a convocar. Acudiremos a todas las reuniones a las que nos llamen», admitieron los portavoces de EH Bildu.