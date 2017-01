La Policía Local retiró 108 bicis de la calle en 2016, la mayoría por abandono

Para dar servicio a todos los ciclistas que cada día se montan en su bicicleta para desplazarse por la ciudad, Vitoria cuenta en la actualidad con cerca de 10.000 plazas de aparcabicis distribuidas por todos los barrios. Aun así, muchos prefieren candar la suya en lugares no habilitados para ello y también hay quienes la aparcan correctamente y después parecen olvidarse de ella. Los agentes de la Policía Local retiraron el año pasado un total de 108 bicis de la vía pública por diferentes motivos, aunque las cifras indican que la gran mayoría de actuaciones fueron motivadas por «presunto abandono» del vehículo.

LAS ACTUACIONES Presunto abandono. 65 bicicletas fueron retiradas de la vía pública por este motivo. Obstruir la entrada a un inmueble. Los agentes intervinieron en 16 ocasiones. Residuo sólido urbano. Se recogieron cuatro bicicletas de la calle al presentar muy mal estado. Obstruir un carril de circulación. Un vehículo. Otras infracciones. 22 bicis fueron retiradas por causas no especificadas recogieron.

En concreto, los policías de Vitoria recogieron en 2016 de las calles de la ciudad 65 bicicletas que presentaban un estado de dejadez; es decir, sin ningún signo de que sus dueños fueran a volver a recogerlas. Según explican portavoces del Ayuntamiento, este tipo de intervenciones se producen tras los avisos de vecinos exponiendo la situación o cuando una patrulla comprueba que una bici permanece aparcada en un mismo punto semanas o incluso meses. El siguiente nivel es convertirse en un «residuo sólido urbano en vía pública», las que presentan un muy mal estado. En esta situación se encontraron los agentes cuatro bicis el año pasado.

Otras dieciséis fueron retiradas por «obstrucción de entrada a inmueble», lo que hace referencia a vehículos candados a verjas de comercios y otros edificios. En este sentido, la normativa municipal indica que «en el supuesto de no existir aparcamientos libres, las bicicletas podrán ser amarradas a elementos del mobiliario urbano, siempre que con ello no se ocasione ningún daño, no se vea alterada su función, ni se entorpezca el tránsito peatonal, la accesibilidad, ni la circulación de vehículos». Además, añade que «estará expresamente prohibido el amarre a los árboles, jardineras y setos».

En la web municipal

El total de las 108 actuaciones se completa con una bicicleta que tuvo que ser recogida porque estaba obstruyendo un carril de circulación y con otras veintidós cuyos dueños habían cometido «otras infracciones sin especificar». Todos estos vehículos son movidos de los lugares en los que se encuentran y transportados hasta las dependencias de la Policía Local en Aguirrelanda. Ahora mismo, se almacenan 277 bicicletas que esperan a ser reclamadas por sus legítimos dueños, aunque muchas nunca llegan a ser recogidas del almacén. De estas, 212 son de montaña, 38 de paseo, once del tipo BMX, ocho de carreras, seis plegables y dos infantiles. Algunas han llegado hasta allí con motivo de las actuaciones anteriormente mencionadas y, por supuesto, otras son las recuperadas por los agentes tras haber sido robadas.

Todos estos vehículos de dos ruedas que se almacenan ahora mismo en Aguirrelanda están documentados y sus datos subidos a la web municipal, en la que cualquier ciudadano puede acceder y comprobar de un rápido vistazo si su bici está entre las 277 registradas. Si es así puede acudir a por ella siempre y cuando certifique su propiedad.

Según informan desde la comisaría, «lo habitual es que las bicicletas que no son reclamadas, que pasan largo tiempo en Aguirrelanda, más de un año, y que además no están en buen estado reciban al final el tratamiento de residuo, con lo que se destinan a reciclaje». El método de repartirlas entre los interesados por el sistema de subasta se empleó en una ocasión, pero no se ha vuelto a repetir debido a que resultó «un procedimiento complejo».