15.404 llodianos deciden hoy sobre las fiestas

La sorpresa que supuso el viernes la presentación de un recurso por parte de la Delegación del Gobierno ante la celebración de la consulta sobre el calendario festivo de Llodio no provocará, en la práctica, ningún efecto. El referéndum se celebrará hoy porque así lo ha decidido el Ayuntamiento y porque en su alegación la oficina que dirige Javier de Andrés tampoco ha solicitado su suspensión; para ellos es un asunto de procedimiento. Y, al final, en el caso de que se anulen los decretos municipales de convocatoria, este fallo llegará cuando ya se conozcan los resultados. La Corporación tendrá entonces en sus manos la decisión de los vecinos sobre las fechas de fiestas y carecerá de importancia si administrativamente la consulta se ajustó a derecho o no. 15.404 llodianos están convocados este domingo a las urnas.

Y el asunto no es baladí. El debate sobre la duración de las fiestas llodianas es perenne y flota en el ambiente cada año; unos porque el calendario ha sido benigno y otros porque no parece haber sido del agrado de la mayoría. No obstante, la celebración de la convocatoria de hoy tiene un arranque. En 2014, tras el éxito cosechado al esquivar la Aste Nagusia bilbaína, se pensó que el asunto de las fechas había que plantearlo. Una asamblea en la que participaron distintos grupos festivos dio lugar a un grupo de trabajo con personas de diferentes ámbitos vinculadas a las fiestas para analizar el calendario.

Ofrecieron seis propuestas: celebrar una semana seguida del 15 al 22 de agosto; mantener el modelo actual de dos tramos; hacerlas entre el segundo sábado y el tercer domingo de agosto; ir del tercer sábado al cuarto domingo de agosto; del último sábado de agosto al primer domingo de septiembre, y, por último, considerar los ‘Sanpedros’, en junio, como las fiestas patronales.

Para poder continuar, el grupo solicitó ayuda al Ayuntamiento. Su idea era convocar un desayuno de trabajo y concretar un poco más las fechas. La convocatoria se celebró, pero miembros del grupo motor fueron muy críticos con la fórmula, ya que sólo acudieron 28 personas y no eran representativas de los grupos festivos, debido a que fue una convocatoria general y abierta. Sí sirvió, en cambio, para definir dos criterios principales, «que las fiestas garanticen dos fines de semana y que se desarrollen sin cortes en el tiempo, es decir, en un solo bloque». También arrojó tres posibles fechas, inicio el viernes inmediatamente anterior a San Roque y finalización el domingo de la semana siguiente; los dos últimos fines de semana de julio; y comienzo el 15 de agosto y extensión durante entre 7 y 10 días.

Los políticos tomaron entonces las riendas y decidieron convocar una consulta en la que se sustituyó la fecha de julio por la de dejar el calendario como está. Las reuniones políticas se han sucedido para pulir los detalles porque la idea era hacer coincidir la consulta local con alguna elección política, pero el adelanto de las elecciones autonómicas impidió que se pudieran celebrar a la vez. Tampoco se produjeron unas terceras elecciones generales en un año, así que el Ayuntamiento decidió la fecha del 22 de enero.

Ningún partido ha hecho campaña para apoyar una fecha u otra, pero todos animan a la participación. No obstante, todo parece indicar que el calendario se mantendrá sin cambios. Es una alternativa incluida en las papeletas y para que haya nuevas fechas tienen que votar otra opción al menos el 20% de los mayores de 16 años, es decir 3.080 personas de las 15.404 convocadas. Si finalmente hay cambio, se aplicará en las fiestas de este mismo año.

Las urnas estarán abiertas de nueve de la mañana a las ocho de la tarde y coinciden con los colegios electorales. La única excepción son los jóvenes de 16 y 17 años, que como no tienen un colegio electoral de referencia, tendrán que votar en la planta baja del Ayuntamiento. Los demás podrán hacerlo en el centro de mayores de Areta, las antiguas escuelas de Gardea; los que viven en el centro pueden votar en el instituto; los de Ugarte, en el colegio La Milagrosa y en el de Latiorro los que viven en el barrio del mismo nombre.

La planta baja del Ayuntamiento será también el lugar en el que se centralice la recogida de los resultados, que se darán a conocer hacia las nueve y media de la noche, tras el recuento.