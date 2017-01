Vitoria camina hacia la prórroga presupuestaria, pese a que decaen las enmiendas a la totalidad

La comisión de Hacienda ha tumbado las tres enmiendas a la totalidad presentadas por EH Bildu, Podemos e Irabazi al presupuesto municipal. Los grupos proponentes no han conseguidos los apoyos suficientes, ya que el PP ha decidido votar en su contra para que las cuentas no sean devueltas de forma directa al Gabinete de Gorka Urtaran y que exista un debate punto por punto sobre cada una de las más de 200 propuestas de corrección presentadas por los grupos de la oposición y las 67 que el PNV y el PSE han planteado a su propio borrador económico.

La sesión se ha convertido en una auténtica búsqueda de culpables. La oposición ha criticado con dureza al equipo de gobierno y estos, por su parte, a la oposición. El debate más que mirar hacia el proyecto para el presente ejercicio, se ha centrado en analizar los resultados de 2016.

«Ponemos en cuestión el verdadero valor del proyecto que se ha puesto sobre la mesa para 2017 y desde entonces casi nadie ha hablado sobre el contenido del proyecto del PNV y del PSE. Detrás de la propuesta del Gobierno ni hay nada nuevo, ni tiene credibilidad, ni se cumple con los ciudadanos a los que se prometieron tres millones para proyectos participativos. Hay que mirar hacia el futuro y tener ambición. Está lastrada no sólo porque sea un proyecto gris, sino porque no existe credibilidad de que se vaya a cumplir. Han dilapidado un acuerdo que unía a cinco de los seis grupos del pleno. Nosotros no nos bajamos de ningún barco del cambio, porque ni siquiera zarpó el pasado año», ha lanzado Miren Larrion, portavoz de EH Bildu. «Faltan el plan LGTB, el centro contra la violencia machista, ni del planteamiento de primera acogida, ni el centro para la memoria, ni un plan de rehabilitación que no sólo incluya a Coronación, ni el plan de energías renovables, se olvidan de los concejos, no se apuesta por la reactivación económica con estudios sobre especialidad, ni se impulsa las zonas industriales, Miñano y Gamarra...», ha enumerado la líder de la coalición abertzale.

«A precio de oro»

«Puede que en el debate de enmiendas parciales alguien se abstenga a precio de oro. Ustedes (en referencia al PNV) son una auténtica visagra que giran tanto hacia a un lado como hacia el otro. Tienen un socio de gobierno que les lastra (en referencia al PSE). Nos plantean un trazado del tranvía que se hace más rápido andando y uno del BRT que ya cumple Tuvisa sin tener en cuenta las demandas de los vecinos», ha criticado Juan Cerezuela, de Podemos. «Lamentamos la deriva hacia el oscurantismo del Gobierno», ha añadido.

«Encarábamos este año con la ilusión del acuerdo alcanzado con las fuerzas de izquierda y el Gobierno hace doce meses. Se ha producido un incumplimiento por parte y se ha perdido la ilusión por el cambio con un proyecto que miraba más hacia el futuro que hacia el presente. Nos encontramos con una prórroga en el horizonte. 2016 acabó siendo un año de transición y el presente ejercicio también lo será. Tendrían que haberse dejado la piel para defender el proyecto actual», ha señalado Óscar Fernández, de Irabazi.

«Noqueado»

Tampoco ha recibido palabras de apoyo por parte del PP, el único partido de la oposición que no ha presentado una enmienda a la totalidad y que no ha apoyado las que estaban sobre la mesa para que el debate no se cierre de forma directa. «En el momento que EH Bildu anunció que iba a presentar una enmienda a la totalidad, cualquier otro alcalde del mundo hubiese llamado al PP. Somos la única alternativa que les quedaba, aunque él ha preferido menospreciarnos. A nosotros no nos afecta, pero sí a nuestros votantes. Urtaran decía primero que tenía diferencias éticas con nosotros y lo siguiente que hizo fue apelar a Otegi (líder de EH Bildu). Además, se atrevió a catalogar de 'brindis al sol' nuestras enmiendas cuando ni siquiera las conocía, porque todavía no las habíamos registrado», ha incidido Leticia Comerón, la portavoz popular. «Lo terrible no es la prórroga, sino que tengamos un alcalde noqueado que han abandonado los mismos que le colocaron en el poder. ¿Qué van a hacer ante esta situación?», ha cuestionado.

En este intercambio de reproches, la concejala de Hacienda, la jeltzale Itziar Gonzalo, ha intentado defender su planteamiento inciial. «Hemos mirado sus enmiendas con cariño y existe voluntad para alcanzar un acuerdo. Nosotros presentamos un proyecto abierto a las aportaciones, hemos tenido encuentros con todos los grupos para analizar sus partidas y acercar posturas. Pero plantear que se dé cabida a proyectos por 25 millones no es sensato (en referencia al PP). Habrá que ver qué resulta de este debate», ha afirmado la edil del PNV, quien ha intentado buscar apoyos para su oferta de aunar en un único 'paquete' 87 enmiendas parciales de la oposición (PP, Podemos e Irabazi) y que, sin embargo, no ha contado con el respaldo de estos grupos.