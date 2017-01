«Nuestros datos están en la red y se usan para vendernos cosas o controlarnos»

Eduardo Madinaveitia (Vitoria, 1950) es licenciado en Matemáticas y ha dedicado toda su vida profesional a la investigación de medios y de audiencias en España, primero en RTVE y después en Zenith, donde ahora ejerce como director general técnico. Ayer regresó a la ciudad que le vio crecer para participar en el VII ciclo de conferencias organizado por los Celedones de Oro con una charla bajo el título ‘En internet está todo; Álava también’. Curiosamente, su ponencia fue posible gracias a un reencuentro online con José Mari Vélez de Mendizábal, presidente de la institución alavesa y antiguo compañero de pupitre en el instituto Ramiro de Maeztu. «Desde el punto de vista de internet, soy lo que ahora se llama un inmigrante, pero de los que llegaron en las primeras pateras», ilustra Madinaveitia.

–Asegura usted que «en internet está todo». ¿Si no está no existe?

–Eso se dice, pero yo creo que es un poco exagerado. Lo que está claro es que es conveniente estar ya que todo lo que permanece en internet es más fácil de localizar.

–¿No le da un poco de miedo esa sobreexposición?

–Que puedan encontrar cosas sobre mí en internet no me preocupa, es más, me gusta. El miedo lo veo más por otro lado, hoy en día saben dónde estamos y qué hacemos en cada momento, el Gran Hermano de ‘1984’ de George Orwell ya está aquí. Utilizan nuestros datos de la red para vendernos cosas, ya que es más eficaz que la publicidad tradicional. Además, las autoridades lo emplean básicamente para controlarnos. Es algo inevitable, tan sólo con llevar un teléfono medianamente moderno ya pueden saber dónde estás.

–Sin embargo, usted se centra en la cara positiva de las nuevas tecnologías.

–Es cierto, porque hay muchas cosas buenas. Internet y las redes sociales te pueden ayudar a encontrarte con gente que hacía mucho tiempo que no veías o a mitigar la nostalgia cuando estás lejos de casa. El hecho de que yo pueda seguir a EL CORREO o al Ayuntamiento y al alcalde de Vitoria en Twitter me permite estar mucho más al día de lo que ocurre que cuando sólo podía comprar en el kiosco la edición de Álava del periódico. En ese sentido, te permite estar mucho más conectado y cerca de los tuyos.

–Se considera un «inmigrante en internet», según sus propias palabras. ¿Hay un límite de edad para iniciarse en este campo?

–Yo empecé a hacer publicidad para Renault en internet en el año 1994, poco después de surgir el nuevo medio. Creo que nunca es tarde para iniciarse en la red, lo cierto es que nunca vas a llegar a ser un experto como los niños que nacen ahora y desde pequeños saben manejar una pantalla táctil. Pero el mundo de internet es muy rico y no tiene por qué tener muchas complicaciones. Por ejemplo, si te gusta escribir, tener un blog es muy fácil, lo mismo que estar en redes sociales y seguir a personas o medios que te parecen interesantes.

La importancia de probar

–Tras su experiencia, ¿qué consejos daría a una persona que no es nativa digital?

–Sobre todo, que no tenga miedo. Que sepa que no va a romper nada y que hoy en día nada se puede borrar por completo, todo se puede recuperar. La primera regla es atreverse y después probar, repetir y no tener miedo a equivocarse porque vas a tener otras 50 oportunidades.

–¿Cómo ha cambiado la investigación de medios y de audiencias los avances en las nuevas tecnologías?

«Internet también tiene su lado bueno y, aunque no seas nativo digital, no hay que tener miedo a entrar»

–Internet ha cambiado por completo el campo de los medios. Sin embargo la investigación ha evolucionado bastante menos. Estamos en un momento en el que tenemos que buscar nuevos métodos de investigación que apliquen esas nuevas tecnologías que nos han cambiado la realidad. Ahora mismo estamos utilizando técnicas de hace 30 años, de cuando no existía internet.