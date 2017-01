«Me dijeron que sabían dónde vívía, que irían a por mí»

El conflicto entre los ‘pichis’ y la mayoría de los vecinos de Abetxuko se trasladó ayer al Palacio de Justicia de Vitoria. Primero al Juzgado de Instrucción número 1, donde se llevó a cabo la vista oral por supuestas amenazas de miembros de este clan a la dependienta de una panadería del barrio; y más tarde a la puerta del edificio, con la refriega dialéctica entre residentes y Fede García, líder de SOS Racismo, erigido en portavoz y valedor de esta familia gitana que ‘okupó’ una vivienda del barrio el pasado mes de agosto.

Durante su turno, la antigua trabajadora relató que la noche del 30 de septiembre, cuando ya se disponía a cerrar la tienda, entraron tres integrantes del polémico clan acompañadas de varios menores. Alguno de los niños, según manifestó esta mujer, trató de llevarse productos sin pagar. Cuando le recriminó su actitud, «comenzaron a insultarme, me dijeron que no sabía con quién estaba hablando, que sabían dónde vivía y que irían a por mí».

Una testigo corroboró esa versión. Dos ertzainas presentes en la actuación explicaron que la demandante «estaba hecha polvo cuando llegamos, prueba de que había pasado algo fuerte». En estos meses de espera hasta el juicio, esta mujer quisó retirar la denuncia en un par de ocasiones. El juez quisó conocer la razón. «Porque sentí esas amenazas como ciertas, sentí miedo», dijo ella, que declaró separada por una mampara de la integrante de los ‘pichis’.

Aunque aquella noche la Ertzaintza identificó a tres mujeres, sólo una compareció ayer. Se trata de la hija del matrimonio Manzanares-Cortes, el mismo que ocupó una casa en agosto y que ahora vive de alquiler en una vivienda contigua, aunque la copropietaria del inmueble ha recurrido el contrato por hacerse «sin mi consentimiento». La demandada, de 23 años, negó la mayor durante su alocución. «Que traigan la grabación», exigió. También dijo que tenían dinero para abonar lo cogido, pero que «querían pagar las niñas, que creían que con cuarenta céntimos te da para dos coca-colas».

«¡Trabaja y cotiza!»

«Nos sentimos defraudados con el alcalde»

La asociación vecinal Uribe-Nogales censuró ayer al PNV y al equipo de gobierno municipal por no reunirse con ellos, como sí han hecho el resto de partidos, para abordar la actual situación de los ‘pichis’ en Abetxuko. La petición se realizó el 21 de diciembre. «A diferencia del resto, no se han puesto en contacto con nosotros, nos sentimos defraudados», trasladaron mientras recordaron cómo Gorka Urtaran «pidió tranquilidad» al conocerse el contrato de alquiler suscrito tras vivir varios meses como okupas. Consideran que «no recibirnos es una falta de respeto hacia la propietaria y a la asociación». Y recordaron que Peio López de Munain sí acudió «pero en nombre del PSE, no como teniente de alcalde».