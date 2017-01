Heraclio Alfaro podrá volar de nuevo

2017 amenazaba con marcar su final. La pérdida de socios y la merma de ingresos proyectaban un balance muy desequilibrado. Las piruetas contables ya no daban más de sí. Ni el peso de una larga historia ni la pasión por volar hubieran sido suficientes. Pero el Aeroclub Heraclio Alfaro, implantado en la ciudad desde la década de los 50 del siglo pasado, podrá escribir un punto y seguido. La ampliación del horario de operatividad de Foronda, las cuatro horas más de media que permitirán vuelos diurnos a partir del 2 de marzo, ha sido su tabla de salvación.

A finales de este mes perfilará en una reunión informativa el programa para reabrir la escuela de vuelo, la única de Vitoria, que tuvo que cerrar en 2012, cuando a la huelga en el aeródromo se sumó el constreñido H-12 -funcionamiento entre 20.30 y 8.30-. Con el incremento de horas que Aena condicionó al regreso de los vuelos regulares, que serán abanderados por Ryanair a finales del mismo marzo, el aeroclub «más que un soplo de aire fresco, ha encontrado la única forma posible para poder continuar». Así de claro lo expresa su presidente, Eduardo Zapatería. «Esto ya no aguantaba más. Si hemos ido perdiendo una media de cinco socios al año, este a lo mejor perdíamos diez. Si no volamos, ¿qué pintamos aquí?», apostilla. La situación comenzó a ser asfixiante antes del cierre parcial del aeropuerto, un año antes, con el reasfaltado de la pista. En 2014 llegaron incluso a plantearse la posibilidad de buscar un aeródromo fuera de la ciudad para no desaparecer. Un largo deambular por el desierto.

De 60 a 43 socios en casi cinco años de parón. Esa ha sido la sangría a la que, parece, se pondrá freno. De hecho ya hay al menos una docena de personas interesadas en inscribirse en la renacida escuela de vuelo. Y con nuevos pilotos mayor masa social o, al menos, garantía de recambio. La intención es activar el curso «de forma inmediata». Lo que no significa que los alumnos vayan a tomar el control de una aeronave de la noche a la mañana. La propia estructura del curso de pilotaje les lleva a esperar, al menos, dos meses. El tiempo necesario para completar una formación teórica de cien horas.

Un hangar de 500 metros

El ‘avión escuela’ -un monomotor Pipper PA-38-, lleva también demasiado tiempo parado. Necesita una puesta a punto. «La intención es comenzar con la actividad como muy tarde a principios de marzo». Los cursos se desarrollarán en las instalaciones que esta asociación tiene en Foronda, un hangar de unos 500 metros cuadrados con un amplio espacio de oficina que alberga la sede social y el aulario de la escuela.

El precio del curso no está cerrado. De hecho, Zapatería lo condiciona a la demanda. Calcula, no obstante, un desembolso que se movería en el entorno de los 6.500 euros «que se van a poder pagar tranquilamente a plazos». Incluiría un mínimo de 30 horas de vuelo, suficiente para los candidatos con mayor pericia. A partir de ahí, habría que sumar complementos. La misma fórmula que en una autoescuela. No es la afición más barata, pero tampoco la más cara, defiende el presidente del aeroclub vitoriano. «Navegar y mantener un barco requiere más dinero», ejemplifica. «El primer día que te montas en el avión ya controlas tú, es asequible». La licencia que otorga el curso es para pilotaje no comercial, en avión monomotor y para lo que técnicamente se denomina un ‘vuelo visual’; no se puede perder como referencia la superficie. Elevarse sobre las nubes requiere otra preparación. La que han seguido pilotos profesionales vitorianos que «pasaron por aquí» antes de dar el salto a la aviación comercial.