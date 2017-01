«Ganar el concurso del cartel del Carnaval de Vitoria es otro nivel»

La capital alavesa conoció ayer el cartel que anunciará la próxima edición de los Carnavales de Vitoria, festividad que llenará la ciudad de color y jolgorio entre el 21 y el 28 de febrero. El inconfundible icono de la comedia, una cara con nariz, bigote y gafas, será el encargado de representar las actividades que movilizarán a cerca de 6.500 comparseros y a gran parte de los vitorianos durante siete días.

El rótulo, que muestra esta imagen en un tono minimalista y sobre un fondo rojo, es obra del diseñador gráfico Jon Ander Artola, residente en la localidad guipuzcoana de Villabona. «Había ganado el Concurso de Carteles del pueblo en dos ocasiones, pero el de Vitoria tiene otra repercusión, es otro nivel», celebra el joven de 23 años. Recibirá un premio de 1.500 euros por‘Icono universal’, pero lo que más valora es poder ver su trabajo en las marquesinas, calles y medios locales de Vitoria. «Hace poco que terminé mis estudios de Diseño Gráfico en la escuela Kunsthal de Irún y estoy buscando un trabajo tras haber pasado por dos agencias», explica.

Exposición en febrero

La inspiración la encontró en los trabajos que anteriormente habían protagonizado el cartel de los Carnavales de Vitoria. «Se utilizaron serpentinas, narices de payaso... por lo que opté por una idea simple» .Artola conoce la capital alavesa de primera mano gracias a sus familiares vitorianos, pero aún no ha decidido dónde pasará los Carnavales. «Los de Tolosa son muy potentes y me temo que sus fechas coinciden», reflexiona. Ayer no pudo asistir a la entrega del premio a manos de Estíbaliz Canto, la concejala de Cultura, pero no descarta presentarse de nuevo al certamen de las Fiestas de la Blanca.

Un total de 35 participantes enviaron sus creaciones al certamen municipal con la esperanza de ilustrar la celebración. Dos tercios son vecinos vitorianos o alaveses, mientras que los vizcaínos y guipuzcoanos representan el 11% de los concursantes y el 23% restante corresponde a otras provincias. El 83% han sido elaborados por personas mayores de 30 años, y los vitorianos podrán disfrutar de sus 38 ilustraciones en una exposición que se llevará a cabo en los centros cívicos de Ibaiondo y Salburua entre el 13 y el 28 de febrero.