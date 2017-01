«Todos somos culpables del caso de los menores de Sansoheta, pero hay que buscar responsables»

Hace dos décadas que el abogado, exjuntero y exparlamentario José Miguel Fernández, ‘Fote’ (Vitoria, 1972), comenzó a trabajar en la Asociación Clara Campoamor, centrada en la lucha por los derechos de la mujer y de la infancia, donde se siente «muy orgulloso de formar parte de la ‘cuota hombre’» de la entidad. Muchos casos han pasado en este tiempo por su mesa y, aunque los patrones se repiten, los agresores han encontrado nuevas armas como internet.

– ¿Ha visto una evolución en las causas que lleva desde que entró en la asociación?

– El patrón delictivo es común, con un agresor y una víctima, pero últimamente nos encontramos con nuevos delitos relacionados con las redes sociales o internet, que abren un nuevo campo de abusos y agresiones sexuales.

– De control, por ejemplo.

– El agresor tiene hoy capacidad para contactar con una víctima, o con miles, en un segundo. De las primeras quejas que hacen las novias jóvenes es que sus parejas les cogen el móvil para ver lo que tienen.

– ¿Hay conciencia del peligro que supone la sobreexposición virtual?

– Los jóvenes no se dan cuenta de cómo publicitan su vida privada y no piensan que cuando suben algo a internet nunca jamás lo van a poder quitar.

– Con estos nuevos medios, ¿se han banalizado las relaciones?

– Sí, se han hecho más superficiales, más materiales y con menos contenido. No hay que creer que por tener más seguidores en una red social existen esas amistades.

– ¿Los chavales han dado un paso atrás en materia de igualdad?

– Hay una falsa igualdad, un conocimiento teórico con una diferencia muy grande en la práctica. Ha habido muchísimos avances y tenemos la sensación de que ya se ha logrado todo, pero no es cierto. Hemos cambiado las maneras, ahora hablamos de micromachismos, pero la estructura básica sigue siendo machista y patriarcal en la familia, en lo económico... Hay que seguir trabajando, no basta con que la Constitución diga que todos somos iguales y creer que la igualdad es un tema de unas ‘feminazis’.

– ¿Las instituciones llevan a cabo su parte de ese trabajo o se quedan en el diseño de un cartel?

– La Administración, como el resto de sujetos, está en esa superficialidad de la sociedad de la fachada en la que vivimos y lo que debería producirse es una verdadera revolución de valores. El cartel tendría que ser sólo el colofón. No basta con tener un departamento de Igualdad sino que hay que ejercerla y formar a todo el personal en ella.

– ¿Tiene sentido que un hombre se incluya en un plural femenino y hable, por ejemplo, de «nosotras»?

– Con ello no vamos a solucionar el problema de la desigualdad pero vamos a dar luz a lo que está escondido, a uno de los dos sexos que está anulado, como una forma de denuncia de esos pequeños micromachismos estructurales. El lenguaje castellano es machista y la RAE debería actuar.

– Policía Local y Ertzaintza tramitaron un promedio de una denuncia diaria en 2016. ¿Le preocupa el balance?

– El dato preocupante es que, a pesar de los años que llevamos de reformas legislativas, todo sigue prácticamente sin cambios. No hemos conseguido que las relaciones sentimentales sean igualitarias y en la asociación nos encontramos cada vez con denuncias a edades más tempranas. Los medios culturales actuales no ayudan en esa igualdad si los mensajes que estamos dando son ‘Mujeres y hombres y viceversa’ o la música de ‘reggaeton’.

Un año del asesinato de Alicia

– Se cumple ahora un año del brutal asesinato de la pequeña Alicia y de la agresión a su madre, ¿en qué punto se halla el proceso?

– Sigue en investigación, en la fase de análisis clínico forense. La mayoría de las pruebas pendientes están relacionadas con la capacidad volitiva del presunto asesino. El juicio será probablemente este año, después del verano.

– ¿Por qué su asociación, que se personó también en el caso de los supuestos abusos a menores en varios colegios, ha decidido no recurrir el archivo de esta causa?

– Desgraciadamente, por una mala praxis de la dirección de algún centro educativo, de la delegación de Educación y de las instituciones no tenemos las pruebas suficientes. Ha quedado acreditado como posible que sufrieran abusos sexuales pero no podemos acreditar la autoría porque cuando se tuvo que hacer no se hizo.

– Sí recurrirán, en cambio, que se haya archivado el expediente disciplinario abierto a la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer por trato vejatorio.

– El archivo viene a decir que no hay indicios de que la famosa pregunta (si la víctima «había cerrado bien las piernas») fuese vejatoria, pero no las hay porque ni el fiscal ni la letrada que estaban en ese momento se quejaron a la jueza. ¡Nadie ha preguntado a la víctima si fue vejatorio! ¿Qué consideración tienes de la lucha contra la violencia de género si ni siquiera se ha preguntado a esta mujer cómo está?

– ¿Qué ha fallado para que un tercio de los menores bajo tutela foral en el centro Sansoheta estén implicados en una presunta red de prostitución?

– La falta de recursos materiales y humanos hace que todo esté en un tentempié hasta que se cae y con este caso ha saltado un déficit de protección en infancia y juventud. No hay recursos para hacer planes específicos, se han generado unas ‘cajas’ para meter ahí a chicos conflictivos para que no den guerra. Hace falta una mayor implicación institucional.

– ¿A quién atribuye la culpa de lo ocurrido?

– El principal culpable, primero, somos todos como sociedad y tenemos que asumir el fracaso. Pero algo ha fallado en el centro para que durante tanto tiempo estos menores tuvieran ingresos por esas actividades y se supiera cuando uno de ellos lo contó en una tutoría, no fue la Diputación quien lo localizó. Habrá que depurar responsabilidades pero a la asociación lo que le interesa es poner el dedo en los delincuentes, en quiénes fueron los clientes.

– ¿En qué se debe traducir esa depuración de responsabilidades?

– Estuvimos reunidos con representantes de la Diputación y de las Juntas Generales y les pedimos que hicieran una comisión específica para investigar qué había pasado para corregirlo y que no vuelva a pasar. Espero que no nos llamen desde un despacho para darnos unos folios diciendo que se han hecho unos protocolos de actuación para estos casos, porque estaríamos en las mismas.