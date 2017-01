La cafetería Hor Dago! cierra hoy sus puertas

Cuando la popular revista de humor gráfico TMEO quiso celebrar sus primeros 25 años lo hizo en Falerina, con actuaciones como la de Feel Fargo con Nika Bitchiashvili. Cuando el público del Azkena Rock Festival quería calentar motores, acudía a los jardines del antiguo Obispado para el Osteguna Rock y comía chuletones mientras oía música en directo en el marco del Txuleta & Rock. Citas como la víspera de Santiago con DJ Loro, el Big Band Festival, Siberia Rock o Gastrorugby han tenido su sede en el exterior de la cafetería Hor Dago!, donde durante los últimos cinco años también se han llevado a cabo ciclos de cine al aire libre, espectáculos para público familiar y numerosos conciertos.

Entre muchos otros artistas, han sonado en el jardín The Delta Saints, Kylesa, Septeto Santiaguero, The New York Ska Jazz Ensemble, Bob Wayne & The Outlaw Carnies, Doctor Deseo, Gene Taylor, Los Zigarros, Austin TV, The Brontës, The Whybirds, Julián Maeso, The Real Mckenzies, Dos Tenores, Def Con Dos, la Gasteiz Big Band, Joana Serrat, The Run Jackets o Mars Red Sky. Además, se han llevado a cabo sesiones de DJs o monólogos diversos, en una intensa programación.

Ahora, Jimmy Jazz, que ha gestionado desde el verano de 2011 este espacio de Montehermoso, termina su relación con el jardín del Casco Viejo. Aunque la concesión terminó en agosto, los hosteleros han mantenido el servicio hasta las fiestas navideñas, al parecer por sugerencia del Ayuntamiento.

Pese al tiempo transcurrido desde aquella fecha de final de gestión, el Consistorio no ha desarrollado aún un pliego de condiciones para dar continuidad al servicio. Según un portavoz del departamento municipal de Cultura, el retraso se debe a la intención de llevar a cabo algunos cambios, como la renovación o adquisición de maquinaria hostelera, así como la ampliación de los criterios culturales más allá de la celebración de conciertos o la puesta al día de diversas normativas. Así las cosas, mientras una "mesa interinstitucional" se reunirá este mismo mes para dar comienzo a los trabajos previos al concurso, el bar del centro cultural vitoriano permanecerá cerrado durante meses.

Adiós en la noche de Reyes

La despedida más sonada tendrá lugar en la madrugada de Reyes, con una sesión múltiple que arrancará a las doce de la noche del día 5. Pincharán diferentes DJs, como Tadeo (Non Series–Madrid), Yngrid (Insomnia Cycle) y J.C. (Tresor), hasta el cierre del local y con entrada libre. Asimismo, el ciclo Jimmy Jazz Upstairs acogerá desde las tres de la mañana del día 6 a Chema Nox y Gordon (Rebels), con acceso gratuito.

Pero será el último gran evento en la cafetería de Montehermoso en bastante tiempo. En concreto, Hor Dago! funcionará durante el fin de semana, pero desde el lunes la vida cultural y hostelera en los jardines del antiguo palacio episcopal hibernará al menos hasta el mes de mayo. Las previsiones del Ayuntamiento son que la nueva gestión pueda arrancar en la época "fuerte" de primavera, aunque si precisan un mínimo de reformas en la lonja se puede perder hasta el filón del Azkena en junio. En su día, Hor Dago! precisó más de un mes de obras.