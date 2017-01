La llegada de la gripe satura los Puntos de Atención Continuada

El Punto de Atención Continuada (PAC) de Olaguíbel se queda pequeño minutos después de abrir sus puertas. Numerosos casos de gripe se han sumado a los resfriados típicos del invierno, y la incidencia es tal que los sindicatos temen largas colas de pacientes en el transcurso de la semana.

El virus ha anticipado su aparición en seis semanas respecto al año pasado. No obstante, en esta época de gran afluencia a los centros de Osakidetza los sindicatos denuncian una falta de personal. Una situación que ha afectado a vitorianas como Mari Jose, quien el pasado martes sufrió un intenso dolor de oído. «Llamé para pedir cita con mi médico de cabecera, pero me informaron de que estaba de vacaciones hasta el 13 de enero y me derivaron a un PAC», explica. Esta alternativa tampoco fue solución para su problema.

Quienes acuden a la segunda planta del ambulatorio de Olaguíbel para recibir asistencia médica entre las 17.00 y las 00.00, cuando cierran sus consultas habituales, pueden encontrarse hasta 60 personas esperando su turno. Con los ojos llorosos, adormilados y agotados por los síntomas de la fiebre, parte de los enfermos se apoya en las paredes ante la falta de asientos. Otros se apostan en las escaleras que conectan los pisos del edificio dispuestos a hacer guardia durante horas sin alejarse demasiado de recepción por temor a no escuchar su nombre por la megafonía.

«Se han producido grandes concentraciones debido a una falta de previsión», sentencia Arantza Sierra, secretaria provincial del Sindicato de Enfermería de Álava (SATSE). La responsable sindical defiende que el número de profesionales en activo debería ampliarse en momentos como el actual de repunte de la gripe. «Osakidetza alega que le cuesta encontrar médicos con el perfil adecuado, pero de lo que no hay duda es de que la falta de enfermeras se debe a una cuestión económica», asegura.

Esta semana los ambulatorios vitorianos funcionan con un horario reducido y cierran sus puertas a las 17.00 en vez de a las 20.00, por lo que sus compañeros temen una avalancha de pacientes en los próximos días. «Decisiones como ésta causan que los servicios sanitarios se colapsen a pesar de que algunos PAC se hayan reforzado con un médico más», indica Begoña Vázquez, secretaria comarcal de ELA.

Contagios en Navidad

El Departamento de Salud amplió la duración de la campaña de vacunación 2016 ante la rápida propagación del virus. El periodo original arrancó el 17 de octubre y tenía una duración prevista de dos meses, pero finalmente fue posible inmunizarse hasta el 31 de diciembre.

La red de vigilancia epidemiológica, compuesta por un equipo de 38 médicos de familia y 11 pediatras, ha detectado un aumento significativo de la actividad gripal en toda Euskadi y especialmente acusado en Álava. Si tras el puente de la Inmaculada la comunidad autónoma registraba una tasa de incidencia de 28,4 casos por cada 100.000 habitantes, tres semanas más tarde el índice de enfermos se ha quintuplicado y se sitúa en 149,1 afectados. Por territorios, Álava registra una tasa de 137,8 procesos gripales, frente al 97,7 de Gipuzkoa o el 42,2 de Bizkaia.

Aunque la media de edad del enfermo de gripe en Euskadi es de 66 años, la mayoría de los contagios producidos durante el periodo navideño corresponde a los niños de hasta 4 años de edad. Ese era el perfil de una de las pequeñas pacientes que el miércoles aguardaba su turno junto a su familia sentada en el suelo del PAC de Olaguibel.

«Le ha subido la fiebre al mediodía, pero cuando he llamado al pediatra ya no nos daban cita para hoy y hemos tenido que venir aquí», suspiraba su madre, resignada a pasar la tarde en los escalones del centro sanitario a la espera de algún remedio para su hija. A mediados de diciembre, SATSE, ELA, SME, LAB, ESK, UGT y CC OO advirtieron de que la Atención Primaria –en particular la vizcaína–, se saturaría por la falta de sustitución del personal.