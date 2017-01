Un hombre de 61 años muere en un incendio de madrugada en Abetxuko

Nochevieja trágica en el barrio de Abetxuko de Vitoria. Un hombre de 61 años ha fallecido esta madrugada tras registrarse un incendio en una vivienda del barrio, mientras que su mujer y una niña de 10 años vecina del inmueble han sido trasladadas a un hospital de la ciudad afectadas por la inhalación de humo.

El incendio, confirmado a EL CORREO por fuentes del cuerpo de Bomberos y del Departamento vasco de Seguridad, se ha producido hacia las 5.30 horas en una vivienda de la tercera planta de un inmueble situado en el número 4 de la calle Arriagana, en el barrio de Abetxuko de la capital alavesa.

Los bomberos aún no han podido precisar las circunstancias por las que se han originado las llamas. Los servicios médicos trasladados al lugar no han podido reanimar al hombre, que ha fallecido. La mujer y una vecina de 10 años han sido evacuadas al hospital de Txagorritxu de Vitoria tras inhalar humo y en principio no corren peligro, han señalado las fuentes.